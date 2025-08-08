La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Las temperaturas de más de 40 grados en la capital, el tratamiento de los chinches en la piscina de la calle Marbella y la derrota del Córdoba ante el Betis Deportivo centran la información vespertina
Los cuarenta grados han vuelto a Córdoba en el trascurso de una ola de calor que va camino de ser una de las más largas de la historia. Para mañana continuará el aviso naranja en la Campiña y se espera que los termómetros asciendan hasta los 41. En otro orden de cosas, una de las noticias del día ha sido la aparición de chinches en la piscina de la calle Marbella, a lo que el Imdeco ha respondido que realizará tratamientos todas las semanas para acabar con su proliferación. Por último, el Córdoba CF ha anotado una nueva derrota, la tercera consecutiva de la pretemporada en El Arcángel, ahora ante un rival de una categoría inferior, el Betis Deportivo.
- Córdoba capital supera los 40 grados, pero se queda lejos de la máxima nacional
- El Imdeco realizará tratamientos semanales en la piscina de la calle Marbella para evitar la presencia de chinches
- Los fallos en defensa condenan al Córdoba CF en su duelo ante el Betis Deportivo
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El contrato para reformar y hacer accesible el circuito del Colacao del Parque Cruz Conde se retrasa
- "Voy a matar a los dos", denuncian insultos y amenazas a trabajadores del centro de salud de Levante Norte
- Radiografía de la siniestralidad laboral en Córdoba: más de 25 accidentes al día y 12 muertes en lo que va de año
- Los Reyes Magos vienen en agosto: el Ayuntamiento encarga las cabalgatas de la periferia
- El gobierno de Bellido defiende que ha creado 1.171 plazas de empleo público desde 2019
- Un viaje romántico a la Toscana: así es el nuevo restaurante viral que ha abierto en Córdoba
Provincia
- Capturan y liberan una culebra de gran tamaño a punto de entrar en una vivienda de Priego
- La Diputación de Córdoba y la Junta dan un paso más hacia una formación dirigida a las demandas de la BLET
- Rescatados un hombre y sus hijos de 8 y 10 años tras volcar su piragua en el río Genil
Agricultura
Ocio
- El ocio no se detiene: 'Algarabía', ferias, los 'Conciertos sentidos' de Viana y el baile flamenco mantienen el pulso este 'finde'
Deportes
España
