Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las temperaturas de más de 40 grados en la capital, el tratamiento de los chinches en la piscina de la calle Marbella y la derrota del Córdoba ante el Betis Deportivo centran la información vespertina

Los cuarenta grados han vuelto a Córdoba en el trascurso de una ola de calor que va camino de ser una de las más largas de la historia. Para mañana continuará el aviso naranja en la Campiña y se espera que los termómetros asciendan hasta los 41. En otro orden de cosas, una de las noticias del día ha sido la aparición de chinches en la piscina de la calle Marbella, a lo que el Imdeco ha respondido que realizará tratamientos todas las semanas para acabar con su proliferación. Por último, el Córdoba CF ha anotado una nueva derrota, la tercera consecutiva de la pretemporada en El Arcángel, ahora ante un rival de una categoría inferior, el Betis Deportivo.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Agricultura

Ocio

Deportes

España

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Córdoba capital supera los 40 grados, pero se queda lejos de la máxima nacional

"Voy a matar a los dos", denuncian insultos y amenazas a trabajadores del centro de salud de Levante Norte

Firman 55 convenios con ayuntamientos y oenegés de Córdoba para que menores infractores cumplan medidas no privativas de libertad

Julio registra un incremento de más del 7% en los viajeros en trenes de alta velocidad entre Madrid y Córdoba

El Imdeco realizará tratamientos semanales en la piscina de la calle Marbella para evitar la presencia de chinches

Una de cada tres personas voluntarias de Cruz Roja en Córdoba es joven

El Ayuntamiento desarrolla más de 150 actividades orientadas a la igualdad y el respeto hasta junio
