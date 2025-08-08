Los cuarenta grados han vuelto a Córdoba en el trascurso de una ola de calor que va camino de ser una de las más largas de la historia. Para mañana continuará el aviso naranja en la Campiña y se espera que los termómetros asciendan hasta los 41. En otro orden de cosas, una de las noticias del día ha sido la aparición de chinches en la piscina de la calle Marbella, a lo que el Imdeco ha respondido que realizará tratamientos todas las semanas para acabar con su proliferación. Por último, el Córdoba CF ha anotado una nueva derrota, la tercera consecutiva de la pretemporada en El Arcángel, ahora ante un rival de una categoría inferior, el Betis Deportivo.

