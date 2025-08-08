La actualidad del viernes 8 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La siniestralidad laboral en la provincia, la presencia de chinches en la piscina de la calle Marbella y el reto de hacer deporte en plena ola de calor abren la crónica del día
Los trabajadores cordobeses han sufrido más de 25 accidentes laborales diarios en un año negro que acumula ya 12 muertes en el trabajo en la provincia. Según los datos del Ministerio de Trabajo, de enero a junio se han producido un total de 4.576 siniestros en Córdoba. En otro orden de cosas, usuarios de la piscina municipal del Sector Sur, ubicada en la calle Marbella, han denunciado la presencia de chinches y garrapatas en las instalaciones. El Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) ha confirmado que está al tanto de la situación y asegura que el foco está en el antiguo edificio de UGT. Y para cerrar el boletín, seguimos sin apartar la mirada del calor que sufre Córdoba estos días. En este caso hablamos del reto que supone practicar deporte en plena ola de calor en la ciudad.
- Radiografía de la siniestralidad laboral en Córdoba: más de 25 accidentes al día y 12 muertes en lo que va de año
- Detectan chinches y garrapatas en la piscina de la calle Marbella: "Hay mucha gente con picaduras y ronchas"
- Hacer deporte en Córdoba en plena ola de calor: una cuestión de valentía
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El gasto de los turistas en Córdoba bate su cifra récord y alcanza los 91,3 euros diarios
- Otro trimestre con menos población: Córdoba pierde más de 1.000 habitantes
- Roban todo el cableado eléctrico del estadio de San Eulogio a menos de dos semanas de su apertura
- Las obras para la restauración de la torre alminar del antiguo convento de Santa Clara alcanzan el 50% de ejecución
Provincia
- La Guardia Civil desmantela en Lucena una fábrica ilegal de tabaco y libera a 18 personas explotadas en Málaga
- Reportaje | Una fiesta mundial de la cerveza en Lucena
- Montoro roza los 42 grados en la jornada de este jueves y se sitúa como la "sartén" de Córdoba
Ocio
- 'Algarabía', ferias, los 'Conciertos sentidos' de Viana y el baile flamenco mantienen el pulso este finde
- Córdoba se prepara para las perseidas: estos son los mejores días y otras claves para ver las estrellas
Deportes
Cultura
- La Diputación de Córdoba pone el colofón a su 22º Certamen de Jóvenes Flamencos con una gira de diez galas
España
- La Comunidad Islámica estudia denunciar a PP y Vox por atentar contra la libertad religiosa en Jumilla
- Aluvión de convocatorias de empleo público para el Ayuntamiento de Córdoba: estas son todas las plazas
- La regularización de las parcelaciones multiplica las ventas y el valor del terreno
- Nueva ola de calor a la vista: este es el día que Córdoba alcanzará la marca de 45 grados
- El dueño del avión cultural dice que no lo quiere y el Ayuntamiento sigue el proceso para retirarlo del Balcón del Guadalquivir
- La «gloria» que viven los vecinos del Sector Sur en su ‘Marbella Beach’
- La primera parcelación legalizada de Córdoba logra que el suministro de agua llegue a todas sus viviendas
- Suspendida la circulación de trenes de alta velocidad con destino Córdoba por una incidencia en la infraestructura
- El pequeño comercio de Córdoba certifica la defunción de las rebajas