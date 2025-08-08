Los trabajadores cordobeses han sufrido más de 25 accidentes laborales diarios en un año negro que acumula ya 12 muertes en el trabajo en la provincia. Según los datos del Ministerio de Trabajo, de enero a junio se han producido un total de 4.576 siniestros en Córdoba. En otro orden de cosas, usuarios de la piscina municipal del Sector Sur, ubicada en la calle Marbella, han denunciado la presencia de chinches y garrapatas en las instalaciones. El Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) ha confirmado que está al tanto de la situación y asegura que el foco está en el antiguo edificio de UGT. Y para cerrar el boletín, seguimos sin apartar la mirada del calor que sufre Córdoba estos días. En este caso hablamos del reto que supone practicar deporte en plena ola de calor en la ciudad.

