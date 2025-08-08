Los Reyes Magos vienen en agosto: el Ayuntamiento encarga las cabalgatas de la periferia

El reloj sobrepasa los 40 grados, pero las cosas hay que hacerlas con tiempo. El Ayuntamiento de Córdoba ha activado un contrato para el diseño de las carrozas de las cabalgatas de los Reyes Magos para los barrios de la periferia de la ciudad. La general, cabe recordar, la organiza una empresa externa, cuyo contrato está todavía en vigor.

Lo que licita el Ayuntamiento con este contrato para la periferia es la elaboración de 18 carrozas, las de los Reyes Magos, para los desfiles de las barriadas de El Higuerón, Villarrubia, Trassierra, Cerro Muriano, Alcolea y Santa Cruz. El presupuesto es de 100.000 euros para dos años, es decir, para las cabalgatas de 2026 y 2027 y las empresas interesadas en presentar sus ofertas tienen hasta el 22 de agosto para hacerlo.

Las carrozas

La empresa que se haga con el contrato deberá diseñar y elaborar 18 carrozas de Reyes Magos (tres carrozas de los tres reyes por barriada), incluyendo los siguientes conceptos: bocetos con los diseños propuestos ajustados a la realidad final del montaje, elaboración y montaje de las carrozas (según los diseños escogidos), instalación eléctrica e iluminación de las carrozas, sonido de acompañamiento en algunas de las carrozas, servicio técnico durante todo el recorrido de las cabalgatas y desmontaje de las carrozas, una vez terminado el evento. Se requieren tres carrozas de Reyes Magos por cada barriada periférica y el tamaño de cada una deberá ser de 6x2,5 metros y su altura no debe superar los 4,5 metros.

Imagen de archivo de la cabalgata de Villarrubia. / Manuel Murillo

Los remolques, se especifica en la memoria del contrato, corren a cuenta del Ayuntamiento, que cuenta con los remolques necesarios, matriculados, homologados y asegurados para circular por la vía pública y que pondrá a disposición de la empresa adjudicataria.

Diseño

En el contrato se especifica, además, que las carrozas estarán diseñadas de forma que en la parte trasera disponga de un trono, siendo la parte delantera donde se dispongan las figuras y demás elementos de decoración. Asimismo, deberán estar diseñadas de forma que puedan ir sentados al menos 15 menores con todas las medidas de seguridad necesarias. La decoración debe permitir un espacio de almacenaje de, al menos dos metros cúbicos, para transportar los productos infantiles y caramelos e incluir los faldones perimetrales de la carroza y barandillas de seguridad.

Deberán contar, igualmente, con alimentación, cuadros de protección con diferencial, magnetotérmicos y focos tipo leds de bajo consumo, suficientes para la iluminación de las figuras de las carrozas, con un mínimo de 6.000 lúmenes, y que cumpla con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, debiendo garantizar el correcto funcionamiento de las mismas, incluso en condiciones de lluvia, esencialmente en todo lo relacionado con la seguridad de los niños y niñas y las personas que van en las carrozas y sus alrededores.