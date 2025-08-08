"Voy a matar a los dos", denuncian insultos amenazas a trabajadores del centro de salud de Levante Norte

"Voy a matar a los dos", el Sindicato Médico de Córdoba ha denunciado insultos y amenazas vertidas el jueves 7 de agosto a dos profesionales del centro de salud Levante Norte de la capital.

Según explica el sindicato en una nota de prensa, los hechos tuvieron lugar alrededor de las 14 horas, cuando "una paciente fue informada por personal administrativo de la necesidad de dejar su patinete eléctrico en la zona habilitada para tal fin, tal como establece la normativa interna del centro con el objetivo de preservar la seguridad de todos los usuarios y profesionales". Minutos después, prosigue el texto, "la mujer regresó al interior del centro acompañada de su pareja, quien comenzó a increpar, insultar y amenazar de manera violenta tanto al administrativo como a un médico que se encontraba presente en ese momento".

Según relatan los testigos, durante más de quince minutos se profirieron "todo tipo de insultos y amenazas directas de muerte: “voy a mataros a los dos”". Esta situación de tensión obligó a la Policía a intervenir.

"Hechos como este no pueden ni deben normalizarse. Los centros sanitarios deben ser espacios seguros para los profesionales y los pacientes. No podemos tolerar que nuestros compañeros sean agredidos mientras trabajan al servicio de la ciudadanía", denuncia el Sindicato Médico.

La nota también destaca "la lacra creciente de agresiones a profesionales sanitarios, que no solo causa daños personales y psicológicos a los afectados, sino que mina el funcionamiento de un sistema sanitario público ya tensionado". También señala que "cada uno de estos episodios tiene consecuencias profundas y directas no solo para los agredidos, sino para todo el sistema sanitario público y los millones de ciudadanos que dependen de él".