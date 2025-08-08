Julio registra un incremeto de más del 7% en los viajeros en trenes de alta velocidad entre Madrid y Córdoba

Renfe ha registrado este julio el mayor volumen mensual de viajeros de su historia en servicios comerciales (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity) con 3,5 millones de pasajeros, un 4,6 % por encima de su anterior récord, alcanzado este mismo junio.

Entre los trayectos, Renfe resalta el comportamiento del corredor de alta velocidad Madrid–Córdoba, con un aumento del 7,3 %, y del Madrid–Málaga, que acumula una subida del 5,5 % en el volumen de pasajeros.

En comparación con las mismas fechas del ejercicio anterior, los servicios comerciales de Renfe tuvieron un desempeño positivo en julio, con un incremento del 7,1 % en el número de viajes en un contexto de mayor oferta, al elevarse las plazas ofertadas en un 9,9 %, según ha informado este viernes en una nota de prensa.

Este crecimiento se apoya, principalmente, en la evolución de los servicios de alta velocidad, que han experimentado un significativo avance interanual: los trenes de alta velocidad incrementaron su número de viajes un 10,5 %, y un 13,9 % su oferta de plazas.

Más circulaciones, "mayor posibilidad de incidencias"

Asimismo, durante el pasado julio, Renfe realizó un total de 9.911 circulaciones para sus servicios de AVE y larga distancia, un volumen "elevado" que implica "mayor posibilidad de incidencias operativas", añade en su nota.

En este sentido, la compañía ferroviaria asevera que, "aun así, la puntualidad se mantuvo en niveles destacados".

A tenor de sus datos, el 61,3 % de los trenes llegó con menos de 5 minutos de retraso; el 79 % con menos de 15 minutos, y el 90 % con menos de 30 minutos.

El retraso medio, por su parte, se situó en 21 minutos, incluyendo únicamente los trenes que experimentaron alguna demora en llegada.

Las mayores subidas en número de viajeros de julio

Entre los trayectos, Renfe resalta el corredor de alta velocidad que une Madrid con Valencia, que, con 239.000 viajeros, ha aumentado un 2,4 % interanual durante julio.

Esta marcha consolida a la línea como un foco de crecimiento en servicios de alta velocidad, al registrar un acumulado anual (de enero a julio) igualmente positivo: un 1,1 % más.

Otro trayecto con una evolución notable ha sido el que une Zaragoza y Barcelona, con 96.100 viajeros en julio, un 1,5 %. En el acumulado del año, este corredor avanza un 0,8 %.

Los corredores de alta velocidad que más crecen

En los siete primeros meses de 2025, varias líneas de alta velocidad sobresalen por el crecimiento del número de viajeros. Entre ellas se encuentra el corredor Madrid–Alicante, con un incremento del 7,7 %.