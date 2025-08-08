En Directo

Un incendio en la Mezquita pone a Córdoba en alerta

Llamas en la Mezquita-Catedral.

Llamas en la Mezquita-Catedral. / A. J. González

Manuel Ruiz Díaz

Manuel Ruiz Díaz

Última hora sobre el incendio que afecta a la Mezquita-catedral de Córdoba:

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents