El Imdeco realizará tratamientos semanales en la piscina de la calle Marbella para evitar la presencia de chinches

La Empresa Municipal de Saneamiento de Córdoba (Sadeco) ha visitado este viernes la piscina municipal de la calle Marbella tras la denuncia por la presencia de chinches y garrapatas por parte de algunos de sus usuarios. Según informa la empresa a este periódico no han hallado insectos durante esta inspección pero, aun así, el Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) continuará realizando tratamientos semanales en las instalaciones para intentar controlar el problema.

Así, desde el Imdeco se seguirá actuando con limpiezas extraordinarias y se van a hacer tratamientos adicionales semanales hasta el final de temporada. De hecho, según informa la empresa municipal a Diario CÓRDOBA, este jueves ya se hizo un tratamiento importante. Tal y como ya habían adelantado, se harán siempre una vez finalizada la jornada a partir de las 21.00 horas para que el efecto de los productos actúe durante toda la noche y hasta la apertura de la mañana.

Según el Imdeco, el foco está en el antiguo edificio de UGT, que linda con la piscina y se encuentra en estado de abandono desde 2010. En ese inmueble vive una colonia de gatos que por las noches se cuelan en la piscina, señala el organismo municipal. El antiguo edificio es propiedad del Gobierno central y el Ayuntamiento ha pedido su cesión o que se actúe sobre el inmueble. Es el Ministerio del Trabajo el encargado de los bienes del Patrimonio Sindical Acumulado, inmuebles del Estado cedidos a organizaciones sindicales y empresariales para que puedan llevar a cabo su actividad.

Hacemos critica que el Imdeco "eche balones fuera"

La noticia ha generado otras reacciones. Desde el grupo municipal Hacemos Córdoba ha denunciado "la absoluta inacción del Ayuntamiento" ante esta situación. Para ellos, lejos de actuar, "el Imdeco se ha limitado a jugar el partido echando balones fuera, atribuyendo la responsabilidad a una colonia felina situada en un edificio privado cercano".

Desde Hacemos Córdoba han recordado que el control de las colonias felinas en la ciudad "es competencia de Sadeco, empresa municipal dependiente del propio Ayuntamiento. Por tanto, la excusa utilizada por el Imdeco para no intervenir no solo es inaceptable, sino que demuestra una preocupante falta de coordinación entre las áreas municipales". El grupo municipal ha mencionado las ordenanzas municipales de salubridad, que "establecen que las administraciones tienen la obligación de prevenir y controlar focos de insalubridad que afectan a la población, incluso si están en propiedades privadas".

“Estamos hablando de una instalación municipal utilizada por familias, muchas de ellas con pocos recursos, que acuden buscando un espacio de ocio y deporte en verano y se encuentran con un riesgo para su salud", agregan y seguran que "es obligación del Ayuntamiento y del Imdeco garantizar que estas instalaciones estén libres de plagas y en condiciones óptimas de uso” y, si no puede ser así, piden "ofrecer una alternativa a los muchos abonados, que han pagado su correspondiente tasa y ahora no pueden hacer uso de la piscina".