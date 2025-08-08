Qué hacer hoy en Córdoba, 8 de agosto de 2025

Flamenco en la terraza

Actuación de baile de Judit Vargas

Dentro del ciclo Flamenco en la terraza, tendrá lugar la actuación de Judit Vargas. La entrada es libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. CRV. Plaza del Triunfo. 22.00 horas.

Conciertos sentidos

Actuación de Habana Sax Madrid

Grupo formado por músicos consagrados de la escena internacional. Aborda la música cubana desde una óptica jazzística, recreando la obra de grandes compositores cubanos de todos los tiempos. Entrada: 10 euros.

CÓRDOBA. Palacio de Viana (Patio de Columnas). Plaza de Don Gome, 2. 22.00 horas.

Muestra

Sigue ‘Un toque de transversalidad’

Hasta el próximo día 21 de septiembre se podrá visitar Un toque de transversalidad, de José María Baez. Reúne cincuenta y tres obras realizadas mayoritariamente en óleo sobre papel recortado y pegado, aunque intercaladas por algunos trabajos tridimensionales y papeles de épocas anteriores. Entrada libre hasta completar el aforo.