Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, 8 de agosto de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Flamenco en la terraza
Actuación de baile de Judit Vargas
Dentro del ciclo Flamenco en la terraza, tendrá lugar la actuación de Judit Vargas. La entrada es libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. CRV.
Plaza del Triunfo.
22.00 horas.
Conciertos sentidos
Actuación de Habana Sax Madrid
Grupo formado por músicos consagrados de la escena internacional. Aborda la música cubana desde una óptica jazzística, recreando la obra de grandes compositores cubanos de todos los tiempos. Entrada: 10 euros.
CÓRDOBA. Palacio de Viana (Patio de Columnas).
Plaza de Don Gome, 2.
22.00 horas.
Muestra
Sigue ‘Un toque de transversalidad’
Hasta el próximo día 21 de septiembre se podrá visitar Un toque de transversalidad, de José María Baez. Reúne cincuenta y tres obras realizadas mayoritariamente en óleo sobre papel recortado y pegado, aunque intercaladas por algunos trabajos tridimensionales y papeles de épocas anteriores. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Sala Vimcorsa.
Ángel de Saavedra, 9.
De 10.00 a 14.00 horas.
- Aluvión de convocatorias de empleo público para el Ayuntamiento de Córdoba: estas son todas las plazas
- La regularización de las parcelaciones multiplica las ventas y el valor del terreno
- Nueva ola de calor a la vista: este es el día que Córdoba alcanzará la marca de 45 grados
- El dueño del avión cultural dice que no lo quiere y el Ayuntamiento sigue el proceso para retirarlo del Balcón del Guadalquivir
- La «gloria» que viven los vecinos del Sector Sur en su ‘Marbella Beach’
- La primera parcelación legalizada de Córdoba logra que el suministro de agua llegue a todas sus viviendas
- Suspendida la circulación de trenes de alta velocidad con destino Córdoba por una incidencia en la infraestructura
- El pequeño comercio de Córdoba certifica la defunción de las rebajas