El gobierno de Bellido defiende que ha creado 1.171 plazas de empleo público desde 2019

La teniente de alcalde delegada de Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos, ha hecho este viernes balance de los nombramientos de nuevos funcionarios que ha hecho el gobierno municipal liderado por el alcalde, José María Bellido, desde que está en Capitulares, es decir, desde 2019. Según ha defendido Bustos, en estos seis años, cuatro del anterior mandato y dos del actual, se han hecho efectivos 1.171 nombramientos de nuevos trabajadores municipales, 556 de este mandato y 615 del anterior.

El refuerzo se ha notado sobre todo, según ha dicho la delegada de Recursos Humanos, en las áreas de Infraestructuras, Seguridad (Policía Local y bomberos) y Servicios Sociales. Bustos ha defendido así el trabajo que desde el área de personal se ha hecho durante estos seis años, respondiendo a las críticas del grupo municipal socialista, que insiste en que todavía quedan un buen puñado de plazas por convocar.

Comparación con la época del PSOE

Según Bustos, en el mandato 2015-2019, es decir, el último de PSOE e IU, se hicieron 296 nombramientos, lo que a su juicio refleja "una etapa marcada por la parálisis, por la falta de apuesta por el empleo público que ha arrastrado, además, con dificultad, el comienzo de nuestros propios mandatos". La también delegada de Juventud ha hecho una comparación por áreas, aseverando que en la época socialista se crearon solo 65 plazas de policías, mientras que en estos seis años de gobierno popular han sido "más de 200" y en cuanto a trabajadoras sociales, se crearon 12 plazas con el PSOE y en estos últimos seis años, ha añadido, han sido más de 50.

La teniente de alcalde delegada de Recursos Humanos, Cintia Bustos. / CÓRDOBA

Bustos ha incidido así en que estos nombramientos representan "uno de los compromisos que adquiríamos con nuestra llegada al gobierno hace ya prácticamente seis años: una apuesta decidida por el empleo público como un pilar esencial para mejorar no solamente los servicios municipales, sino la calidad de vida de los ciudadanos y de los cordobeses".

La delegada de Recursos Humanos ha reseñalado, además, "el diálogo continuo con las secciones sindicales", a las que ha agradecido su trabajo y ha adelantado que ya se trabaja en la futura oferta de empleo público "que sacaremos a la vuelta del verano".