Obituario

Los fallecidos en Córdoba el viernes 8 de agosto

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 9 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:

Ignacia Álamo Carrillo

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael

José Rosales Galisteo

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael

Crescencia Márquez Andújar

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael

Antonio Muñoz Santos

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Aluvión de convocatorias de empleo público para el Ayuntamiento de Córdoba: estas son todas las plazas
  2. Detectan chinches y garrapatas en la piscina de la calle Marbella: 'Hay mucha gente con picaduras y ronchas
  3. La «gloria» que viven los vecinos del Sector Sur en su ‘Marbella Beach’
  4. Córdoba se prepara para las perseidas: estos son los mejores días y otras claves para ver las estrellas
  5. Suspendida la circulación de trenes de alta velocidad con destino Córdoba por una incidencia en la infraestructura
  6. El pequeño comercio de Córdoba certifica la defunción de las rebajas
  7. Estamos al límite por la avalancha de notificaciones de la Seguridad Social
  8. Emacsa pone en funcionamiento las cinco fuentes y el juego infantil de agua en el parque de la Arruzafilla

Los fallecidos en Córdoba el viernes 8 de agosto

Los fallecidos en Córdoba el viernes 8 de agosto

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Córdoba capital supera los 40 grados, pero se queda lejos de la máxima nacional

Córdoba capital supera los 40 grados, pero se queda lejos de la máxima nacional

"Voy a matar a los dos", denuncian insultos y amenazas a trabajadores del centro de salud de Levante Norte

"Voy a matar a los dos", denuncian insultos y amenazas a trabajadores del centro de salud de Levante Norte

Firman 55 convenios con ayuntamientos y oenegés de Córdoba para que menores infractores cumplan medidas no privativas de libertad

Firman 55 convenios con ayuntamientos y oenegés de Córdoba para que menores infractores cumplan medidas no privativas de libertad

Julio registra un incremento de más del 7% en los viajeros en trenes de alta velocidad entre Madrid y Córdoba

Julio registra un incremento de más del 7% en los viajeros en trenes de alta velocidad entre Madrid y Córdoba

El Imdeco realizará tratamientos semanales en la piscina de la calle Marbella para evitar la presencia de chinches

El Imdeco realizará tratamientos semanales en la piscina de la calle Marbella para evitar la presencia de chinches

Una de cada tres personas voluntarias de Cruz Roja en Córdoba es joven

Una de cada tres personas voluntarias de Cruz Roja en Córdoba es joven
Tracking Pixel Contents