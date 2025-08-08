Los fallecidos en Córdoba el viernes 8 de agosto

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 9 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:

Ignacia Álamo Carrillo

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael

José Rosales Galisteo

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael

Crescencia Márquez Andújar

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael

Antonio Muñoz Santos

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael