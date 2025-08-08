Hacer deporte en Córdoba en plena ola de calor: una cuestión de valentía

El deporte en verano, si el que lo practica tiene el gentilicio de cordobés, deja de ser un hábito para convertirse en una misión de alto riesgo. Tremenda paradoja cuando el deporte conlleva un riesgo para la salud. La ola de calor que atenaza a la ciudad arroja a los deportistas a las zonas verdes (a primeras horas de la mañana o cuando el calor se bate en retirada al atardecer) en busca del frescor del césped regado, la salpicadura del aspersor o la grata sombra de los pinos. Correr en asfalto a partir de las 10.00 horas es, como muchos coinciden, tirarle los tejos a “la señora de la guadaña”.

“Como entrenador de niños, desde que terminamos la temporada a mediados de julio, les digo a todos que disfruten de la natación y hasta septiembre nada de entrenar duro”, señala Francisco Rey, un profesional del deporte que conoce bien los estragos de entrenar bajo estas condiciones. “Hay desmayos e incluso muertes por golpe de calor”, advierte para quienes no consideran necesario alterar sus rutinas o desoyen las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Con el calor extremo, las rutinas deportivas se alteran por completo. Para quienes se preparan para pruebas exigentes como la Media Maratón de Córdoba o las oposiciones para Policía Nacional o Guardia Civil, madrugar se convierte en una obligación. Paula, que aspira a formar parte de la Benemérita, lo tiene claro. “Trabajo por las tardes, así que entreno a primera hora. Me lo quito de en medio y puedo seguir con el día. El calor, si te pilla sin dormir o sin haber comido bien, te destroza”.

Planificar los entrenos

Iván, otro opositor, en este caso para Policía Nacional, comparte estrategia. “Prefiero entrenar lo más temprano posible. A las siete de la mañana se está fresquito”. Añade que entrenar en verano es arriesgado: “tienes que estar muy hidratado, alimentarte bien y tenerlo claro, porque esto no es fácil”.

Deportistas en el parque Cruz Conde. / A. J. González

Los parques, como el de Cruz Conde, se llenan de madrugadores. “Aquí se está mejor que en el asfalto”, comenta Sonia, habitual del lugar y miembro del club Verticalia. “Yo aflojo en verano, pero no paro. Aunque cueste levantarse sin haber dormido bien, el cuerpo lo necesita”.

Y es que el calor no solo merma el rendimiento físico, también el ánimo. “La fatiga es mayor, el cansancio psicológico también. Los entrenadores tenemos que estar pendientes para que no se vengan abajo”, explica Juanma, el preparador de una academia. Por eso, adaptar los horarios de entrenamiento es vital. “Algunos optan por salir a las 6:00 o a las 21:30, y hasta que el cuerpo se aclimata al nuevo horario cuesta, hay que cambiar los biorritmos”, afirma este especialista.

Turistas que sudan la camiseta

Hasta los turistas madrugan para burlar al calor. Anna, una visitante alemana, entrenaba junto a sus dos hijas en la zona de calistenia del parque Cruz Conde tras haber corrido por la Ribera. “Para nosotras es algo muy bonito. Estamos acostumbradas al frío y a los gimnasios. Correr en Córdoba, aunque haga calor, es especial”, comenta sonriendo.

También se popularizan las actividades nocturnas. “Ahora se hacen rutas senderistas por la noche, incluso carreras MTB para ver las Perseidas”, señala Rey. Pero no todos los deportes sufren por igual: “El ciclismo, en la sierra, puede librarse un poco… si no te toca un día de más de 40 grados”, añade.

Los expertos recalcan la importancia de respetar el calor cordobés. De no bajar la guardia ni confiarse. Entrenar sin preparación o en las horas punta no es valentía, es temeridad. Por eso, cada paso al amanecer, cada pedaleo nocturno o cada caminata por la sombra se convierten en pequeños triunfos. En plena ola de calor, hacer deporte no es solo una cuestión de salud, es también una forma de resistencia. Y cuando se lucha con quienes buscan mejorar su salud a base de sudar la camiseta, las altas temperaturas tienen la batalla perdida.

