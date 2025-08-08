El tiempo
Córdoba capital supera los 40 grados, pero se queda lejos de la máxima nacional
Para mañana continuará el aviso naranja en la Campiña y se espera que los termómetros asciendan hasta los 41
Tras alcanzar los 39,2 grados, Córdoba capital ha vuelto este viernes a superar la barrera psicológica de los 40 grados, registrando 40,1 en la estación meteorológica del aeropuerto, la máxima de toda la provincia, aunque lejos del top a nivel nacional. En La Rambla (39,8) y Aguilar (39,5) se quedaron muy cerca de esa cifra.
La ola de calor, que se encamina a cumplir una semana, no da tregua ni en Córdoba en particular ni en España en general, especialmente en el centro del país. La temperatura más alta de la jornada se ha alcanzado en Candeleda (Ávila), con 42,2 grados, mientras que ningún municipio andaluz se ha situado entre los diez más calurosos del día.
Noches asfixiantes
Conciliar el sueño en la capital ha sido otra de las dificultades de la jornada: la mínima, de 21,2 grados, se registró a las 7.30 horas. A medianoche, los termómetros rondaban los 30 grados y, durante la madrugada, no bajaron de 25, muy por encima de los 22 grados que los expertos consideran el umbral máximo para un descanso óptimo.
Previsión para mañana
Para este sábado se prevé un nuevo episodio de calor extremo. La Campiña cordobesa permanecerá en aviso naranja entre las 13.00 y las 21.00 horas, mientras que el resto de la provincia estará en nivel amarillo. Se esperan máximas de hasta 41 grados en la capital.
El pronóstico de la Aemet apunta a cielos poco nubosos. Nubosidad de evolución diurna en las sierras. Temperaturas sin cambios. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur.
