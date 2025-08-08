El contrato para reformar y hacer accesible el circuito del Colacao se retrasa

El Ayuntamiento de Córdoba ha publicado el desistimiento del contrato para ejecutar la obra de reforma integral del Parque Cruz Conde, conocido como circuito del Colacao, que conllevaba, además, hacerlo plenamente accesible. Según se recoge en la Plataforma de Contratación, el desistimiento se lleva a cabo por contener el contrato un “error insubsanable”. En concreto, se determina que Oficina de Arqueología de la Gerencia Municipal de Urbanismo solicitó al departamento de contratación unas modificaciones del proyecto original, lo que aumentó su coste, y que quedaron reflejadas en un anexo que por error no se incorporó a la documentación. Esto ha derivado en que las cantidades económicas especificadas en el proyecto y la memoria sean sensiblemente distintas. Por lo tanto, se desiste del contrato y habrá que hacer las modificaciones necesarias para que se remita de nuevo a su licitación.

Según el proyecto presentado en su día por el delegado de Accesibilidad, Bernardo Jordano, la reforma del Parque Cruz Conde costará 1,7 millones de euros, un millón más de lo planteado en 2023. La razón, que además de mejorar el circuito en sí, también se iban a aplicar una serie de medidas de inclusión y accesibilidad.

Imagen de archivo de varias mujeres haciendo deporte en el circuito. / A. J. GONZÁLEZ

El proyecto

El mismo proyecto señala que el circuito se encuentra actualmente infrautilizado y con problemas de accesibilidad al existir barreras arquitectónicas en los puntos de acceso que impiden su uso por parte de personas con discapacidad física. Más allá de eso, la señalización existente está en malas condiciones y es completamente inadecuada, ya que no permite su utilización por parte de personas con discapacidad sensorial.

La idea del Ayuntamiento era tener adjudicado el contrato par la vuelta del verano, algo que podría retrasarse dado el citado desistimiento. Una vez adjudicado, la empresa que se haga con el contrato tendrá 18 meses para ejecutar las obras.