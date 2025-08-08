Los concursos de acreedores en Córdoba caen un 14,71% en lo que va de año. Es uno de los datos recopilados por Experian, compañía global de datos y tecnología, que ha publicado hoy su Radar Empresarial de Concursos y Demografía a cierre de julio de 2025. Según los datos extraídos por el Centro de Estudios Económicos de la empresa, a nivel nacional, los concursos de acreedores continúan creciendo, alcanzando los 3.934 expedientes en lo que va de año, un 6,8% más frente al mismo periodo del año anterior. A pesar de ello, la variación interanual refleja una caída del 7,9% con 513 expedientes concursales abiertos en julio de 2025, frente a los 557 del mismo mes del año anterior.

En el análisis por sectores se observa que donde más concursos de acreedores se dan es en comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos alcanzando los 991, lo que supone un crecimiento del 6,2% en lo que va de año, frente al mismo periodo del año anterior, siempre a nivel nacional. En segunda posición se encuentra la construcción con 609 expedientes concursales abiertos, lo que se traduce en un aumento de un 10,1% respecto al mismo semestre del año anterior. Y en tercera posición se encuentra industria manufacturera con 542, lo que supone un crecimiento del 13,8% en lo que va de año, frente al mismo periodo de 2024.

Por comunidades

Desde el punto de vista geográfico, Cataluña repite como la comunidad con mayor número de procesos concursales en los primeros siete meses del 2025 con 1.031 expedientes concursales. Madrid se encuentra en segunda posición con 842 expedientes y en tercer lugar se sitúa la Comunidad Valenciana, con 541.

Tejido empresarial

El Centro de Estudios Económicos de Experian España indica también que en los primeros siete meses del año se han constituido 76.736 nuevas empresas en España, lo que supone un crecimiento del 3,6% frente al mismo periodo de 2024, en el que se constituyeron 74.067 compañías. En cuanto a los sectores con mayor número de empresas constituidas, son el comercio al por mayor y al por menor y la reparación de vehículos, la construcción y las actividades inmobiliaria.

Julio, el mes con menor número de empresas disueltas

Por último, continúa la tendencia a la baja en las disoluciones de empresas y julio se sitúa en las 3.894 empresas disueltas, un 3,7% más que en el mes de julio de 2024. En lo que va de año se han disuelto 38.188 empresas, lo que supone un aumento del 1,4% comparado con los primeros siete meses de 2024.