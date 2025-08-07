La actualidad del día

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El aumento del gasto de los turistas en Córdoba, la pérdida de población de la provincia y el robo del cableado del estadio de San Eulogio centran la información

Turistas visitan Córdoba en agosto.

Turistas visitan Córdoba en agosto. / Noemí Caballero / COR_EXTERNAS

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El gasto de los turistas ha superado el récord histórico en el primer semestre en Córdoba. De media, las personas que han visitado la ciudad de enero a junio han gastado más de 91 euros diarios, superando así el promedio andaluz que se sitúa en 86,2 euros. Por otro lado, sin salir de los datos, Córdoba sigue perdiendo población. En el segundo trimestre del año, la provincia ha perdido un millar de habitantes y cuenta con 770.692 residentes. Y para cerrar el boletín, el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) ha denunciado el robo de todo el cableado eléctrico del estadio de San Eulogio, a menos de dos semanas de su apertura para entrenamientos.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Ola de calor

Andalucía

España

