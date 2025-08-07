La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El aumento del gasto de los turistas en Córdoba, la pérdida de población de la provincia y el robo del cableado del estadio de San Eulogio centran la información
El gasto de los turistas ha superado el récord histórico en el primer semestre en Córdoba. De media, las personas que han visitado la ciudad de enero a junio han gastado más de 91 euros diarios, superando así el promedio andaluz que se sitúa en 86,2 euros. Por otro lado, sin salir de los datos, Córdoba sigue perdiendo población. En el segundo trimestre del año, la provincia ha perdido un millar de habitantes y cuenta con 770.692 residentes. Y para cerrar el boletín, el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) ha denunciado el robo de todo el cableado eléctrico del estadio de San Eulogio, a menos de dos semanas de su apertura para entrenamientos.
- El gasto de los turistas en Córdoba bate su cifra récord y alcanza los 91,3 euros diarios
- Otro trimestre con menos población: Córdoba pierde más de 1.000 habitantes
- Roban todo el cableado eléctrico del estadio de San Eulogio a menos de dos semanas de su apertura
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Córdoba impulsa el talento digital infantil con un campamento gratuito
- Las obras para la restauración de la torre alminar del antiguo convento de Santa Clara alcanzan el 50% de ejecución
- Córdoba se prepara para las perseidas: estos son los mejores días y otras claves para ver las estrellas
- Endesa detecta en Córdoba más de 1.400 fraudes eléctricos hasta junio, una media de ocho al día
- Reportaje | La «gloria» que viven los vecinos del Sector Sur en su ‘Marbella Beach’
Provincia
- La Guardia Civil desmantela en Lucena una fábrica ilegal de tabaco y libera a 18 personas explotadas en Málaga
- La Escuela Municipal de Astronomía de Villanueva de Córdoba lanzará una nueva sonda estratosférica
- La Guardia Civil detiene a una persona y desmantela una plantación de marihuana en Bujalance
Cultura
- 'Algarabía', ferias, los 'Conciertos sentidos' de Viana y el baile flamenco mantienen el pulso este finde
Ola de calor
- La ola de calor se alargará al menos 10 días y se perfila como la quinta más larga desde que hay registros en España
Andalucía
España
- Los obispos, sobre el veto a las fiestas islámicas en Jumilla: "Es una discriminación que no cabe en sociedades democráticas"
