El gasto de los turistas ha superado el récord histórico en el primer semestre en Córdoba. De media, las personas que han visitado la ciudad de enero a junio han gastado más de 91 euros diarios, superando así el promedio andaluz que se sitúa en 86,2 euros. Por otro lado, sin salir de los datos, Córdoba sigue perdiendo población. En el segundo trimestre del año, la provincia ha perdido un millar de habitantes y cuenta con 770.692 residentes. Y para cerrar el boletín, el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) ha denunciado el robo de todo el cableado eléctrico del estadio de San Eulogio, a menos de dos semanas de su apertura para entrenamientos.

