La actualidad del jueves 7 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La reivindicación vecinal de piscinas públicas, el envío de semillas de Córdoba a Hiroshima y el fin de la restauración de la Capilla Real abren la crónica del día
Córdoba, con temperaturas récords cada verano, reclama más piscinas públicas. Así, los vecinos de Fátima, El Naranjo y Valdeolleros piden una instalación para sus barrios. El Movimiento Ciudadano se suma a esta reclamación y exige una planificación de las mismas en la ciudad. Por otra parte, 80 años después de la explosión de la bomba atómica en Hiroshima, te contamos el insólito viaje de las 50 semillas para la paz que Córdoba envió en 1958 a la urbe japonesa arrasada durante la II Guerra Mundial. Y, en tercer lugar, los trabajos de restauración de la Capilla Real ya han llegado a su fin. El siguiente paso será la redacción de las conclusiones que, según el Cabildo, llevará algún tiempo más.
- Fátima, El Naranjo o Valdeolleros piden piscinas públicas para sus barrios
- El insólito viaje de las 50 semillas para la paz desde Córdoba a Hiroshima
- Finalizan los trabajos de restauración de la Capilla Real a falta de la redacción de las conclusiones
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- La «gloria» que viven los vecinos del Sector Sur en su ‘Marbella Beach’
- La Asamblea Antinuclear de Córdoba se concentra en el 80 aniversario de Hiroshima
- Encuentran a un hombre de 54 años muerto en el interior de una vivienda en Fray Albino
- Investigan a una conductora por circular en sentido contrario más de 30 kilómetros por la A-45
- Aluvión de convocatorias de empleo público para el Ayuntamiento de Córdoba: estas son todas las plazas
Provincia
- Montoro y La Rambla registran la temperatura máxima de la jornada en Córdoba
- Salud prohíbe el baño en La Colada por presencia de cianobacterias potencialmente tóxicas
- El Pleno de Lucena cierra por vacaciones con la aprobación del decreto de vivienda
Andalucía
- El caos ferroviario en Andalucía: casi 30.000 pasajeros afectados en lo que va de año por las incidencias
- ¿En qué playas de Málaga te multan si reservas sitio con tu sombrilla?
Cultura
Deportes
- Guillermo del Pino: “Las oportunidades que se dan en Estados Unidos son muy difíciles de igualarlas”
Internacional
- Los nuevos aranceles de Trump entran en vigor, con el acuerdo entre Estados Unidos y la UE sin cerrar
