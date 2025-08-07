Córdoba, con temperaturas récords cada verano, reclama más piscinas públicas. Así, los vecinos de Fátima, El Naranjo y Valdeolleros piden una instalación para sus barrios. El Movimiento Ciudadano se suma a esta reclamación y exige una planificación de las mismas en la ciudad. Por otra parte, 80 años después de la explosión de la bomba atómica en Hiroshima, te contamos el insólito viaje de las 50 semillas para la paz que Córdoba envió en 1958 a la urbe japonesa arrasada durante la II Guerra Mundial. Y, en tercer lugar, los trabajos de restauración de la Capilla Real ya han llegado a su fin. El siguiente paso será la redacción de las conclusiones que, según el Cabildo, llevará algún tiempo más.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Andalucía

Cultura

Deportes

Internacional