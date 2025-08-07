La Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células anima a donar sangre en verano

La Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células (Ramttc), del Servicio Andaluz de Salud, quiere recordar la importancia de donar sangre durante los meses de verano. En la época estival, el número de donaciones desciende en torno a un 20%, pero la demanda hospitalaria se mantiene, incluso se incrementa en algunos servicios, de ahí la importancia de que la ciudadanía continúe con este gesto solidario también en agosto.

Según el director de la Ramttc, Salvador Oyonarte, “necesitamos que la ciudadanía andaluza mantenga este gesto solidario en esta época, así contribuimos a que los hospitales de Andalucía continúen funcionando con normalidad y podamos ofrecer una atención de calidad a quienes más lo necesitan”. Actualmente, las reservas se encuentran en torno al 60% de la media anual, por lo que hay que realizar un mayor esfuerzo para distribuir lo requerido semanalmente para cubrir las demandas hospitalarias, añade Oyonarte. En Andalucía se necesitan entre 1.500 y 2.000 donaciones diarias para garantizar las reservas necesarias en centros hospitalarios, especialmente para atender a pacientes oncológicos, cirugías programadas, partos y urgencias médicas. La sangre no se puede fabricar, la única fuente es la donación altruista de la ciudadanía.

Provincias

En Andalucía, hasta la fecha, se han realizado 162.992 donaciones lo que representa un ejemplo de compromiso y generosidad. Por provincias, Sevilla está a la cabeza con 34.867 donaciones, seguida de Málaga (26.025 donaciones), Granada (25.068), Cádiz (18.516), Almería (18,081), Jaén (15.690) y Huelva (11.940). Desde la Consejería de Salud y Consumo se quiere reconocer el gran esfuerzo de la ciudadanía e invitar a quienes aún no lo han donado, a sumarse a este acto solidario que salva vidas.

Los centros de donación de la comunidad autónoma permanecerán abiertos durante todo el verano, y se enviarán unidades móviles en distintos municipios para facilitar el acceso. Toda la información sobre los lugares y horarios de colectas de los centros de transfusión de Andalucía se encuentra en la web del Servicio Andaluz de Salud, en el apartado ‘Donar Sangre’. Además, se puede acceder a la app Dona Sangre Andalucía, la aplicación oficial de la Red de Centros de Transfusión Sanguínea de la sanidad pública andaluza.

Requisitos para donar sangre

Los requisitos para poder donar sangre son sencillos, tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, y sentirse sano. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite. Es conveniente no ir en ayunas. La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico básico al donante.

Los varones pueden donar sangre hasta 4 veces al año y las mujeres 3, con un intervalo mínimo de 2 meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días. Es imprescindible abstenerse de hacer deporte 2 horas antes de donar y 24 horas tras la donación.