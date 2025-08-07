Sucesos
La Policía Nacional detiene en Córdoba a un hombre por robar en un vehículo en Las Moreras
El suceso tuvo lugar en un garaje comunitario, donde el vehículo apareció con el cristal roto y las ruedas pinchadas
La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de un vehículo y delito de daños, en relación a unos hechos cometidos en la barriada de Las Moreras.
La investigación policial se inició tras la denuncia presentada en la Comisaría de Policía Nacional de Córdoba, en la que una persona manifestaba haber sido víctima de un robo en el interior de su vehículo mientras este se encontraba estacionado en un garaje comunitario de la barriada de Las Moreras, en la capital cordobesa.
El denunciante relató que al acudir a su vehículo a la mañana siguiente se encontró con el cristal trasero fracturado, las dos ruedas traseras pinchadas, y además, le habían sustraído la bandeja cubremaletero.
Ante estos hechos, los agentes llevaron a cabo diversas gestiones encaminadas a esclarecer lo ocurrido. Fruto de dichas actuaciones, lograron identificar plenamente a un hombre, residente en una zona próxima a la barriada de Las Moreras, como presunto responsable de los hechos ilícitos. Una vez localizado, fue detenido por su supuesta implicación en los delitos de robo con fuerza y daños. Además los agentes recuperaron la bandeja cubremaletero, que fue devuelta a su propietario.
