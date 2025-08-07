¡Oportunidad única de compra! Chalet con parcela en Alcolea por 320.000 euros
La propiedad está construida sobre una parcela que incluye un jardín artificial, piscina privada y barbacoa en el porche delantero
L.P.
El portal de vivienda tucasa.com tiene puesto a la venta un chalet de 300 m2. Se ubica en la urbanización Encinares de Alcolea y es hipotecable. La casa está próxima a Córdoba y se encuentra en un lugar ideal para disfrutar de la tranquilidad, privacidad y comodidad.
Vivienda distribuida en dos plantas
La vivienda, distribuida en dos plantas, ofrece espacios amplios y luminosos. La primera planta dispone de un recibidor, un amplio salón, cocina con isla y comedor. También cuenta con una zona privada que tiene un dormitorio principal con vestidor y baño en suite, dos dormitorios individuales y un baño adicional.
En la segunda planta, los futuros residentes podrán disfrutar de dos habitaciones dobles y un aseo.
Piscina y zona de barbacoa
La propiedad está construida sobre una parcela de 688 m2, que incluye un jardín artificial, piscina privada y barbacoa en el porche delantero. Por su parte, el porche trasero cuenta con una zona de ocio y un jardín cactuario.
Características de la vivienda
Además, la propiedad cuenta…
- Con un depósito de agua de 1.000 m2 en la parte trasera.
- Ventanas Climalit.
- Suelo porcelánico.
- Sensores de movimiento.
- Instalación de aire acondicionado en cocina, salón y dormitorios.
Precio y datos del inmueble
- Precio:320.000 euros.
