¡Oportunidad única de compra! Chalet con parcela en Alcolea por 320.000 euros

La propiedad está construida sobre una parcela que incluye un jardín artificial, piscina privada y barbacoa en el porche delantero

Exterior de la vivienda. / tucasa.com

Alcolea

El portal de vivienda tucasa.com tiene puesto a la venta un chalet de 300 m2. Se ubica en la urbanización Encinares de Alcolea y es hipotecable. La casa está próxima a Córdoba y se encuentra en un lugar ideal para disfrutar de la tranquilidad, privacidad y comodidad.

Vivienda distribuida en dos plantas

La vivienda, distribuida en dos plantas, ofrece espacios amplios y luminosos. La primera planta dispone de un recibidor, un amplio salón, cocina con isla y comedor. También cuenta con una zona privada que tiene un dormitorio principal con vestidor y baño en suite, dos dormitorios individuales y un baño adicional.

En la segunda planta, los futuros residentes podrán disfrutar de dos habitaciones dobles y un aseo.

Piscina y zona de barbacoa

La propiedad está construida sobre una parcela de 688 m2, que incluye un jardín artificial, piscina privada y barbacoa en el porche delantero. Por su parte, el porche trasero cuenta con una zona de ocio y un jardín cactuario.

El chalet dispone de piscina privada. / tucasa.com

Características de la vivienda

Además, la propiedad cuenta…

  • Con un depósito de agua de 1.000 m2 en la parte trasera.
  • Ventanas Climalit.
  • Suelo porcelánico.
  • Sensores de movimiento.
  • Instalación de aire acondicionado en cocina, salón y dormitorios.

Precio y datos del inmueble

  • Precio:320.000 euros.

