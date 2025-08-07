¡Oportunidad única de compra! Chalet con parcela en Alcolea por 320.000 euros

El portal de vivienda tucasa.com tiene puesto a la venta un chalet de 300 m2. Se ubica en la urbanización Encinares de Alcolea y es hipotecable. La casa está próxima a Córdoba y se encuentra en un lugar ideal para disfrutar de la tranquilidad, privacidad y comodidad.

Vivienda distribuida en dos plantas

La vivienda, distribuida en dos plantas, ofrece espacios amplios y luminosos. La primera planta dispone de un recibidor, un amplio salón, cocina con isla y comedor. También cuenta con una zona privada que tiene un dormitorio principal con vestidor y baño en suite, dos dormitorios individuales y un baño adicional.

En la segunda planta, los futuros residentes podrán disfrutar de dos habitaciones dobles y un aseo.

Piscina y zona de barbacoa

La propiedad está construida sobre una parcela de 688 m2, que incluye un jardín artificial, piscina privada y barbacoa en el porche delantero. Por su parte, el porche trasero cuenta con una zona de ocio y un jardín cactuario.

El chalet dispone de piscina privada. / tucasa.com

Características de la vivienda

Además, la propiedad cuenta…

Con un depósito de agua de 1.000 m2 en la parte trasera.

Ventanas Climalit.

Suelo porcelánico.

Sensores de movimiento.

Instalación de aire acondicionado en cocina, salón y dormitorios.