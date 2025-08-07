Las obras para la restauración de la torre alminar del antiguo convento de Santa Clara alcanzan el 50% de ejecución

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, junto al presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, y la teniente de alcalde de Cultura, Isabel Albás, han visitado los trabajos que, desde el pasado mes de febrero, se desarrollan en el antiguo convento de Santa Clara para la restauración de su torre alminar, así como para la rehabilitación y mejora de la accesibilidad y la eficiencia energética de sus dependencias anexas. Estos trabajos, de los que se está encargando la empresa Antroju, cuentan con un presupuesto de 480.757 euros y están vinculados a los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Acerca del estado de las actuaciones, éstas están cumpliendo el calendario de obras previsto y, en estos momentos, se encuentran al 50% de ejecución, según ha informado el Ayuntamiento. El plazo de finalización de los trabajos es de 12 meses por lo que, de continuar según las previsiones, estos estarían finalizados en el primer trimestre de 2026. Según los datos recabados, a lo largo de estos seis meses de obras se han realizado tareas de restauración de elementos dañados en la escalera interior y se ha procedido a la limpieza de los paramentos exteriores sureste y suroeste, así como de todos los paramentos internos de la torre alminar; igualmente se ha procedido a la restauración de los paramentos interiores y de los dos tercios inferiores de los paramentos exteriores sureste y suroeste de la citada torre en la que se ha desarrollado un análisis paramental y documentación de las estructuras de la edificación.

Torrico y Albás observan una de las solerías del alminar. / CÓRDOBA

Vano original de una de las ventanas

En este sentido, la principal novedad obtenida durante el proceso de investigación que acompaña a la restauración ha sido la identificación del vano original de una de las ventanas situadas en el paramento sureste del alminar, desmantelado en época bajomedieval/moderna para habilitar un acceso a la planta alta de la iglesia conventual.

Por lo que respecta a las dependencias administrativas municipales situadas en la crujía de fachada a la calle Rey Heredia, se ha procedido a la eliminación de humedades y renovación de pavimentos en planta baja, eliminando las barreras a la accesibilidad. Igualmente, se ha intervenido en los enfoscados de la fachada y en la cubiert, logrando la estanqueidad de esta parte del antiguo convento, todo ello con criterios de sostenibilidad y de mejora de la eficiencia energética.

Santa Clara. / CÓRDOBA

Futuras actuaciones

Llegados al ecuador del plazo de ejecución previsto, las tareas que se van a desarrollar en los próximos seis meses contemplan la culminación del 50% restante de la restauración de la escalera y fachadas exteriores e interiores de la Torre Alminar del Antiguo Convento de Santa Clara. De la misma manera, se continúan las labores de limpieza, consolidación y otras tareas de restauración tanto en los lienzos de la torre, como en los peldaños de la escalera. Concretamente en la torre, una vez realizada la limpieza se seguirá reponiendo el material de fragmentos desprendidos, consolidando piezas, entonación cromática, cosido de fisuras, limpieza y tratamiento de elementos de madera que forman parte de los peldaños. En lo que se refiere a los paramentos de la torre está previsto continuar reponiendo material en las piezas fracturadas, consolidación de fábricas, resanando morteros y cosiendo fisuras, para finalizar con aplicación de protección de hidrofugante y biocida.

Segunda fase

Una vez que concluya esta primera fase de actuaciones, está previsto que la Gerencia Municipal de Urbanismo acometa una segunda fase de trabajos en el resto del edificio con el objetivo de que, tal y como anunció el alcalde en su día, pueda ser visitable y acoja el futuro Museo de las Cofradías. En esta segunda fase, además de en el patio central del convento también se actuará en los mosaicos romanos del periodo tardoantiguo que se encuentran en el edificio.

Acerca de estos trabajos en el antiguo convento de Santa Clara, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha querido poner de manifiesto "la apuesta constante y continuada por parte del gobierno local para recuperar y poner en valor el patrimonio histórico de Córdoba. En el caso que nos ocupa, estamos hablando de un Bien de Interés Cultural y de uno de los edificios indispensables para entender la historia de Córdoba y que, por lo tanto, debe ser recuperado y puesto en valor. Al igual que estamos haciendo con el Alcázar de los Reyes Cristianos o el convento de Regina y que ya hicimos con la primera fase de restauración del Molino de la Allbolafia, la Puerta del Puente, el retablo de San Rafael o el Templo Romano, vamos a seguir apostando por la recuperación de nuestro Patrimonio Histórico, seña de identidad de Córdoba en todo el mundo".