Ola de calor

Montoro roza los 42 grados en la jornada de este jueves y se sitúa como la "sartén" de Córdoba

La Aemet alarga la ola de calor, que va camino de convertirse en una de las más largas de la historia

Una persona se refresca en una fuente ante el calor de Córdoba.

Una persona se refresca en una fuente ante el calor de Córdoba. / A. J. González

David Jurado

David Jurado

Córdoba sigue entre las provincias más afectadas por la ola de calor de todo el territorio nacional. Los datos facilitados por la Aemet así lo confirman, con las temperaturas máximas más elevadas en la jornada del jueves 7 de agosto. En concreto, Montoro, con sus 41,8 grados registrados a las 19.00 horas fue el punto más caliente de la capital. Continúa el listado de puntos calientes de la provincia La Rambla, con 40,6, que sigue con Aguilar de la Frontera (40,3), Doña Mencía (40,1), Priego (39,4), Córdoba (39,2) y en Cardeña (38,3), entre los municipios donde la Aemet posee estaciones de medición.

Para mañana, la Aemet prevé cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en zonas de sierra, temperaturas sin cambios y vientos flojos variables, con intervalos moderados del sur. Se esperan máximas de 41 °C en Córdoba, 39 °C en Lucena, y 38 °C en Pozoblanco y Priego de Córdoba, con mínimas que rondan los 20-21 °C en toda la provincia. La segunda ola de calor del verano se perfila como una de las más largas del verano, con temperaturas extremas que obligan a tomar medidas urgentes. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha decidido ampliar su red de refugios climáticos con la incorporación de dos nuevos centros cívicos: Norte y Poniente Sur, abiertos de 9:00 a 21:00 h. Además, prolonga dos días más su apertura, hasta el próximo sábado en el que se mantiene el nivel naranja por altas temperaturas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Aluvión de convocatorias de empleo público para el Ayuntamiento de Córdoba: estas son todas las plazas
  2. La regularización de las parcelaciones multiplica las ventas y el valor del terreno
  3. Nueva ola de calor a la vista: este es el día que Córdoba alcanzará la marca de 45 grados
  4. El dueño del avión cultural dice que no lo quiere y el Ayuntamiento sigue el proceso para retirarlo del Balcón del Guadalquivir
  5. La «gloria» que viven los vecinos del Sector Sur en su ‘Marbella Beach’
  6. La primera parcelación legalizada de Córdoba logra que el suministro de agua llegue a todas sus viviendas
  7. Suspendida la circulación de trenes de alta velocidad con destino Córdoba por una incidencia en la infraestructura
  8. El pequeño comercio de Córdoba certifica la defunción de las rebajas

Montoro roza los 42 grados en la jornada de este jueves y se sitúa como la "sartén" de Córdoba

Montoro roza los 42 grados en la jornada de este jueves y se sitúa como la "sartén" de Córdoba

Los fallecidos en Córdoba el jueves 7 de agosto

Los fallecidos en Córdoba el jueves 7 de agosto

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El gasto de los turistas bate su cifra récord en Córdoba y alcanza los 91,3 euros diarios

El gasto de los turistas bate su cifra récord en Córdoba y alcanza los 91,3 euros diarios

Endesa detecta en Córdoba más de 1.400 fraudes eléctricos hasta junio, una media de ocho al día

Endesa detecta en Córdoba más de 1.400 fraudes eléctricos hasta junio, una media de ocho al día

La Policía Nacional detiene en Córdoba a un hombre por robar en un vehículo en Las Moreras

La Policía Nacional detiene en Córdoba a un hombre por robar en un vehículo en Las Moreras

El Imdeec y CECO lanzan una herramienta de encuestas con IA para conocer las necesidades del empresariado

El Imdeec y CECO lanzan una herramienta de encuestas con IA para conocer las necesidades del empresariado

Córdoba impulsa el talento digital infantil con un campamento formativo gratuito

Córdoba impulsa el talento digital infantil con un campamento formativo gratuito
Tracking Pixel Contents