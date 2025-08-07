Montoro roza los 42 grados en la jornada de este jueves y se sitúa como la "sartén" de Córdoba

Córdoba sigue entre las provincias más afectadas por la ola de calor de todo el territorio nacional. Los datos facilitados por la Aemet así lo confirman, con las temperaturas máximas más elevadas en la jornada del jueves 7 de agosto. En concreto, Montoro, con sus 41,8 grados registrados a las 19.00 horas fue el punto más caliente de la capital. Continúa el listado de puntos calientes de la provincia La Rambla, con 40,6, que sigue con Aguilar de la Frontera (40,3), Doña Mencía (40,1), Priego (39,4), Córdoba (39,2) y en Cardeña (38,3), entre los municipios donde la Aemet posee estaciones de medición.

Para mañana, la Aemet prevé cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en zonas de sierra, temperaturas sin cambios y vientos flojos variables, con intervalos moderados del sur. Se esperan máximas de 41 °C en Córdoba, 39 °C en Lucena, y 38 °C en Pozoblanco y Priego de Córdoba, con mínimas que rondan los 20-21 °C en toda la provincia. La segunda ola de calor del verano se perfila como una de las más largas del verano, con temperaturas extremas que obligan a tomar medidas urgentes. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha decidido ampliar su red de refugios climáticos con la incorporación de dos nuevos centros cívicos: Norte y Poniente Sur, abiertos de 9:00 a 21:00 h. Además, prolonga dos días más su apertura, hasta el próximo sábado en el que se mantiene el nivel naranja por altas temperaturas.