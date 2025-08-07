El Imdeec y CECO lanzan una herramienta de encuestas con IA para conocer las necesidades del empresariado

La teniente de alcalde delegada de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Córdoba y presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), Blanca Torrent, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, han firmado un convenio de colaboración para impulsar el desarrollo e implementación del proyecto ‘Sistema Inteligente de Diagnóstico Empresarial para Córdoba’ (Sideco).

Este convenio, según ha informado hoy el Ayuntamiento, nace con el objetivo de apoyar el desarrollo e implementación de un sistema de encuestas inteligente integrado en la aplicación móvil CECOnet para recopilar información continua sobre las necesidades, expectativas y prioridades de las empresas cordobesas. En concreto, se trata de un sistema que está diseñado para evolucionar con Inteligencia Artificial (IA), permitiendo agrupar respuestas abiertas, detectar tendencias, generar informes automáticos y sugerir nuevas líneas de consulta, lo que representa un avance significativo en la capacidad de análisis y respuesta a las necesidades empresariales.

Nuevos retos

Blanca Torrent ha destacado que "el sector empresarial se enfrenta continuamente a retos y desafíos que deben afrontar y superar para mantener y mejorar su competitividad en un entorno cambiante. Con Sideco, ponemos a disposición de nuestras empresas una herramienta vital para entender sus necesidades en tiempo real y tomar decisiones estratégicas basadas en datos concretos, fortaleciendo así nuestro ecosistema empresarial".

Por su parte, Antonio Díaz, ha señalado que "Sideco va a ayudar a identificar la situación real en la que se encuentran las empresas de Córdoba en muchos campos de máximo interés para definir su presente y su futuro. Los datos que se van a obtener en cuanto a nivel de digitalización, uso de las tecnologías, experiencias con ayudas públicas, ciberseguridad, necesidades formativas y de recursos humanos, internacionalización, entre otros, son una magnífica herramienta para impulsar en la mejor dirección el crecimiento del tejido productivo".

El Imdeec subvencionará a CECO con un máximo de 30.000 euros que cubrirán el 100% del coste del proyecto. Además el instituto municipal asume la responsabilidad de subvencionar y difundir el proyecto mientras que la organización patronal se obliga a ejecutar la iniciativa, acreditar las actuaciones, facilitar información, someterse a controles, comunicar cualquier otra subvención recibida y dar publicidad a dicha colaboración.