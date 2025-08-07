Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 7 de agosto de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Exposición
Continúa la muestra ‘señales’
Hasta el próximo día 14 de septiembre se podrá visitar la exposición Señales, de Salvador Morera. Busca una nueva forma de expresión que desafía tanto su propia práctica artística como las expectativas del público.
CÓRDOBA. Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí.
Manríquez, 5.
De 09.00 a 15.00 horas.
Planneo al fresco
‘20 años de cerca con Maui’
Espectáculo íntimo, flamenco y sin artificios a cargo de Maui dentro del programa Planneo al fresco. La entrada es libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Quiosco Joven.
Paseo de la Victoria.
22.00 horas.
Flamenco en la terraza
Actuación de Raquel Costi
Dentro del ciclo Flamenco en la terraza, tendrá lugar la actuación de Raquel Costi. La entrada es libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Centro de Recepción de Visitantes.
Plaza del Triunfo.
22.00 horas.
Exposición
‘Un toque de transversalidad’
José María Baez reúne cincuenta y tres obras realizadas mayoritariamente en óleo sobre papel recortado y pegado, aunque intercaladas por algunos trabajos tridimensionales y papeles de épocas anteriores. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Sala Vimcorsa.
Ángel de Saavedra, 9.
De 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 21.00 horas.
