La «gloria» que viven los vecinos del Sector Sur en su ‘Marbella Beach’

Cuando las temperaturas superan los 40 grados de manera habitual, todos los días, y las viviendas se convierten en hornos que atrapan el calor sofocante, una piscina pública se convierte en un oasis, en un refugio y un alivio para cientos de vecinos. Eso es lo que ocurre con la piscina municipal de la calle Marbella, que sus vecinos llaman en tono de chiste, pero con cariño, Marbella Beach. En esta piscina no hay lujos, pero «es la gloria» para sus usuarios.

Familias enteras, abuelos con nietos, grupos de amigos, jóvenes y no tan jóvenes se encuentran en este espacio para intentar apaciguar los 40 grados que se viven en la capital. Incluso, algunos usuarios se han mudado del barrio pero siguen encontrándose en esta piscina porque es la que mejor se ajusta a sus necesidades. Es el caso de Rocío, que suele echar algunas mañanas en esta instalación con sus amigas. Para ella, «hay muy pocas en Córdoba capital y esta es la que más se ajusta a lo que busco» porque el agua rebosa y la mantienen muy limpia y controlada. Eso sí, por las mañanas es «un oasis», pero por las tardes se complica la situación y la demanda es muy alta.

A.J.González Córdoba Piscina municipal de la calle Marbella verano calor / AJ González / COR

«Yo vengo desde que estaba la antigua, y esta está mejor», cuenta la familia Fajardo, vecinos del barrio y usuarios del equipamiento de toda la vida. Destacan que «los bonos a veces se complican porque hay mucha demanda». Y cómo no, si es la única que hay en el barrio. Comparte esta idea la familia Salas Cosano, que no asiste por las tardes para evitar la aglomeración. «Por las tardes se abarrota, y es normal, para mitigar el calor» aseguran en un día tranquilo con sus tres hijos. Celebran que el espacio «está bien y está cuidado, con precios asequibles y eso en otros barrios no hay», aunque sí defienden que «es chiquita para un barrio tan grande».

En eso coinciden casi todos los usuarios, aunque esta piscina tiene un aforo de 350 personas, divididas entre un vaso de uso recreativo y otro de chapoteo, más pequeño y destinado a menores. Muchos son los trabajadores encargados de mantenerla. Entre limpiadores, personal administrativo, mantenimiento y varios socorristas como Yanire Ruiz, vecina del barrio y que lleva tres años trabajando en la piscina en la que creció. Vigila sobre todo a los niños chicos para que no se metan sin manguitos y no usen juguetes en la piscina de adultos. Por la tarde, cuando hay más gente, hay que extremar la vigilancia para que las ganas de diversión de los más jóvenes no choquen demasiado con la tranquilidad que buscan los mayores.

Una familia disfruta de las instalaciones. / A. J. González

En el corazón del Sector Sur, uno de los barrios más pobres de España, tener una piscina es una necesidad, no un lujo. Los pisos del barrio «son pequeños, apenas sale el sol entra mucho calor y no nos podemos permitir encender el aire acondicionado, el que lo tiene, así que la única forma de aguantar en venirnos aquí», cuenta un grupos de amigas que se suelen juntar por la mañana en la piscina. Es el único respiro disponible para muchos y por eso también reivindican su mejora, como volver a abrir el bar, que lleva cinco años cerrado, o mejorar el cesped y sembrar más árboles para que den más sombra. Aún así, «Aquí estamos en la gloria. Aunque no te bañes, solo estar al fresquito ya apetece», concluye Alberto Romero y María Soalca, usuarios habituales del recinto.

