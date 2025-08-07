El gasto de los turistas bate su cifra récord en Córdoba y alcanza los 91,3 euros diarios

Los turistas que visitaron Córdoba en el segundo trimestre del año 2025, en su temporada alta, gastaron una cantidad récord de 91,3 euros diarios, la más elevada de la serie histórica (iniciada en 1997), que es también un 5,92% más que la media andaluza, situada en 86,2 euros por noche.

Es uno de los datos más destacados de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA) que realiza trimestralmente el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) y que ha publicado este jueves. Factores como la inflación han podido contribuir a que Córdoba registre un incremento anual del 4,8% en el gasto, comparado con el mismo periodo de 2024, entre abril y junio. En este periodo se celebran las fiestas más importantes en la provincia, como la Cata del Vino Montilla-Moriles, el Concurso de los Patios de Córdoba, las Cruces, la Semana Santa o la Feria.

Cádiz, con un aumento del 9,4%, Málaga con un 5,8% y Huelva con 5,7% lideran la subida porcentual en toda Andalucía, aunque es en Málaga donde los turistas se dejan más dinero, una media de 94,8 euros por día, seguida de Cádiz con 93,5 y Córdoba con 91,3 euros, mientras que en el lado opuesto se encuentra Huelva con solo 55,2 euros en el tercer trimestre del año y Almería con 66,5 euros.

Se trata de una cifra récord para Córdoba desde 1997. De hecho, y según estos datos, nunca antes se había superado la barrera de los 90 euros, alcanzando los 86,5 en el primer trimestre de este año. El ejercicio donde los turistas dejaron menos dinero en la provincia fue 2005, con 36,8 euros de media por día entre abril y junio.

A nivel andaluz, la procedencia del turista establece diferencias del gasto, que varía desde los 74,84 euros que gastaron los turistas andaluces hasta los 109,46 euros que gastaron los procedentes del resto del mundo.

La estancia media, eso sí, no consigue repuntar y se mantiene en poco más de dos días, siendo la más baja de toda Andalucía aún celebrando Córdoba su temporada alta. En provincias como Málaga los turistas se alojan una media de 6,2 días, por ejemplo, mientras que en Almería lo hacen 5,3 noches durante la primavera. La media andaluza se sitúa en 5,1 días.

Álvaro y Beatriz, de Murcia, han escogido Córdoba como destino para hospedarse cuatro noches y consideran que "es barato, bastante razonable para la cantidad de días, al igual que la comida en restaurantes y bares". Mireya, Antonio y Juan visitan Córdoba desde Barcelona y pretenden alojarse cuatro días, dos en la capital y otros dos en Benamejí con amigos. "La ciudad es una maravilla y de precios, comparado de donde venimos, es muy barato todo, la comida está muy buena y a unos precios muy razonables, no tiene nada que ver con Barcelona o Madrid", han explicado a este periódico y piensan que "quizás nos faltaría un día más para verlo todo".

Ligero aumento del turismo

La provincia ha recibido un total de 602.286 turistas y concentra apenas el 5,9% de todos los viajeros que decidieron visitar Andalucía en el segundo trimestre del año, con un ligero aumento con respecto a 2024, de 0,6%. Sin embargo, Córdoba se sitúa a la cola de la región por el número de visitantes recibidos, solo por delante de Jaén, con 425.739 turistas, el 4,2% del total. A pesar de ser temporada alta en Córdoba durante la primavera, Málaga lidera, con el 27,9%, las visitas a Andalucía, que en total ha recibido 10,2 millones de turistas entre abril y junio, lo que supone un aumento de un 2,4% con respecto al mismo trimestre del año anterior.

Cabe destacar que el 87,9% de las personas que recalaron en Córdoba lo hicieron por vacaciones u ocio, mientras que un 8,8% por visita a familiares y amigos y un 3,3% por otros motivos. Este trimestre el apartado de trabajo o negocios, asistencia a ferias, congresos o convenciones, una apuesta firme de las administraciones públicas para intentar aumentar las pernoctaciones se ha quedado vacío.

En cuanto a la valoración de uno a diez del viaje realizado, los turistas que visitaron Andalucía durante el trimestre concedieron un 9,0 a su estancia en la región. Las provincias más valoradas fueron Jaén con un 9,4, y Sevilla y Cádiz, con un 9,2 y 9,1, respectivamente. Córdoba también se queda a la cola en este apartado y se sitúa solo por delante de Huelva y con un 8,9 de valoración.

De los turistas que llegaron a Andalucía entre abril y junio, el 29,0% eran andaluces, el 31,2% eran del resto de España, el 29,3% procedían de la UE excluida España y el 10,5% del resto del mundo. El 53,8% escoge hoteles para su alojamiento y un 18,5% hace noche en apartamentos, pisos o chalets en alquiler.