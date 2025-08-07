Fátima, El Naranjo o Valdeolleros piden piscinas públicas para sus barrios

Córdoba, que ostenta el récord de las temperaturas más altas de España, dispone solo de dos piscinas públicas gestionadas directamente por el Ayuntamiento y otras con concesiones administrativas a empresas, como es el caso de Santuario, Open Arena, Lepanto o Forus. Hay más opciones, pero son privadas y por tanto más costosas, tanto para pasar un día como para adquirir los bonos. Mientras las que se construyen en residenciales, pisos o viviendas en determinados barrios aumentan cada año, los vecinos que no pueden acceder a ellas piden “una planificación seria” para ampliar las instalaciones públicas en la ciudad.

El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, afirma que sí son necesarias más piscinas en la ciudad, pero debe hacerse con planificación, definir las zonas y barrios, los solares adecuados, los sistemas de gestión y las instalaciones complementarias que se puedan construir. Para él, hay que escuchar las demandas de los vecinos, pero también ser conscientes de que “pasarán muchos años” para ver alguno de esos proyectos convertidos en realidad.

Hay tres demandas históricas de piscinas. Una es la de los vecinos de Fátima en el Parque de Levante, otra la de los vecinos de El Naranjo, y últimamente se está sumando con mucha fuerza la reivindicación de los vecinos de Valdeolleros. Para el Consejo del Movimiento Ciudadano el Imdeco debe escuchar estas propuestas con planificación para distribuir las piscinas y ponerlas en los lugares donde sea necesario, aunque “no puede ser un capricho”.

Fátima, El Naranjo o Valdeolleros

Fátima y El Naranjo tienen un trabajo ya realizado, han definido dónde quieren la instalación y ahora es necesario determinar los detalles, si la parcela es adecuada, qué contenido tendrán esas piscinas, realizar un estudio de viabilidad para poder hablar de esos proyectos, asegura De Gracia, que recuerda que no hay en el presupuesto municipal ni siquiera partida para los estudios previos.

A.J.González Córdoba Piscina municipal de la calle Marbella verano calor / AJ González / COR

Desde 2005 los vecinos de Fátima están luchando por una piscina municipal. Cuando los terrenos de la cárcel se quedaron libres lo primero que propusieron fue que se destinaran a equipamientos para el barrio, pero “la especulación se lo llevó por delante”, asegura el secretario de la asociación Amanecer de Fátima, Javier de la Rosa. Tras varios años y proyectos "faraónicos", el Ayuntamiento se comprometió el año pasado en reunión con los vecinos a hacer un proyecto para ver cómo se puede financiar la construcción de la piscina en el Parque de Levante, que en un principio eran tres y ahora serán dos de verano (una de adultos y una infantil) junto al campo de fútbol. Los vecinos están a la espera de ese documento y se quejan de los “incumplimientos y promesas” de varios gobiernos municipales y de que no hay presupuesto para el año 2026 para la piscina.

El barrio actualmente se divide entre la gente que se va a las instalacioens del Club Mirabueno, que al ser privado "tiene precios que algunos no se pueden permitir", por lo que otros van al Aira, en Lepanto, que tiene capacidad para socios y "si te retrasas mucho ya no puedes entrar" por la demanda que tiene, explica De la Rosa.

En cuanto a abrir la piscina del camping, una posibilidad que está estudiando el Ayuntamiento, el Consejo del Movimiento Ciudadano asegura que "esa no es la solución definitiva" que demandan los vecinos de Valdeolleros, pero celebra que a corto plazo se pueda al menos estudiar el estado del equipamiento, que está cerrado y sin uso. Juan Andrés de Gracia asegura que hay que ver "si va a costar más renovarla que hacer una nueva", pero tomando en cuenta que una nueva "se va a tardar años, a corto plazo no nos parece mal que se estudie abrirla". Mientras tanto, los vecinos ya han rechazado esa propuesta por "obsoleta" y piden su propio recinto.

Mantenimiento de las instalaciones

El equipo de gobierno del PP defiende que "ha mantenido una apuesta firme" por la puesta en valor de las piscinas municipales que son de gestión directa, que son la de Fuensanta y la calle Marbella. Ese esfuerzo ha conllevado tanto el adecentamiento como la adaptación a la normativa vigente, "porque no hay que olvidar que sufrían un importante deterioro fruto de años de dejadez", aseguran.

Un ejemplo son los últimos 150.000 euros que se han dispuesto para adecentar la zona verde, los cerramientos metálicos de toda la instalación, la señalización del espacio y el sistema de depuración de la piscina de Fuensanta. "Ese ha sido el principal objetivo dentro de nuestra hoja de ruta, una hoja de ruta que también contempla habilitar nuevas instalaciones para el baño en la ciudad, aunque eso tendrá que someterse a estudios técnicos", han defendido fuentes del Imdeco.

En cuanto a la condición de la piscina del Santuario, el Consejo del Movimiento Ciudadano asegura que hay un plan de mejora que está pendiente. Esta instalación ha tenido una circunstancia determinada, porque la empresa ya había acabado su plazo, pero ganaron en los tribunales que se les diera un año más por el tiempo perdido del covid, explica Juan Andrés de Gracia. El Imdeco, por su parte, ha encargado el estudio de cómo estás las instalaciones para ver la inversión necesaria y saber si se necesita hacer una reforma con fondos propios o que salga a concesión y se encargue otra empresa.

Plan Local de Instalaciones Deportivas

El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) desarrolla ya el Plan Local de Instalaciones y Equipamientos Deportivos. El documento está en fase de aportaciones bajo un sistema de código QR, que a partir de septiembre se abrirá en los consejos de distrito. El Consejo del Movimiento Ciudadano hace un llamamiento a los vecinos a participar para que la ciudad tenga una definición de cuáles son las necesidades deportivas y de convivencia y adaptación al cambio climático que hay en Córdoba, incluidas las piscinas. Eso sí, el CMC pide al Ayuntamiento no esperar que ese plan local esté acabado, sino ir trabajando en paralelo porque “le corresponde al Imdeco atender estas demandas históricas y hay evidencia de que hay demanda potencial y no hay equipamientos”.

