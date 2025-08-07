Obituario
Los fallecidos en Córdoba el jueves 7 de agosto
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 8 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:
Ángela Águeda Aparicio Castillo
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael
Francisca Serrano Expósito
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael
