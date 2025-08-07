Los fallecidos en Córdoba el jueves 7 de agosto

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 8 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:

Ángela Águeda Aparicio Castillo

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael

Francisca Serrano Expósito

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael