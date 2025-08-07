Córdoba impulsa el talento digital infantil con un campamento formativo gratuito

¿Cómo se puede identificar un bulo y diferenciarlo de una noticia real? ¿Es de fiar la persona que me pide una relación de amistad en redes? ¿Cómo actuar ante un ciberacoso? Todas estas preguntas están teniendo respuesta estos días gracias a la iniciativa Campamento Digital, dirigida a la infancia y la juventud para educarlos en el uso responsable y seguro de las nuevas tecnologías. El centro cívico Lepanto acoge durante esta semana uno de estos talleres, que se realizan de forma presencial y son gratuitos, destinados a niños y adolescentes de entre 9 y 17 años. El objetivo, indican desde la organización, es desarrollar sus competencias digitales mientras se divierten y descubren el potencial de la tecnología como herramienta de creación, comunicación y aprendizaje seguro.

Durante la jornada de puertas abiertas, el campamento ha recibido la visita de la alcaldesa en funciones de Córdoba, Cintia Bustos, y la coordinadora de proyectos nacionales de Fundación Cibervoluntarios, Andrea Tarraso, quienes han destacado la importancia de este tipo de iniciativas para preparar a la infancia frente a los desafíos de una sociedad cada vez más digitalizada.

Alfabetización digital

Tarraso ha subrayado que “es fundamental empoderar a los menores desde edades tempranas para que comprendan cómo funciona la tecnología, qué riesgos conlleva y cómo pueden usarla para su desarrollo personal y social”. Por su parte, Cintia Bustos celebró que Córdoba sea una de las ciudades participantes y aseguró que “iniciativas como esta refuerzan nuestro compromiso con la educación, la innovación y la igualdad de oportunidades”.

En el campamento que se desarrolla en el centro cívico de Lepanto participan niños y niñas de entre 9 y 12 años, quienes, guiados por educadores especializados, se familiarizan con herramientas clave del entorno digital. Aprenden a identificar noticias falsas, proteger su identidad en línea, usar la inteligencia artificial de forma responsable, programar sus propios videojuegos y desarrollar habilidades de emprendimiento digital. Además, al finalizar la formación, obtienen el certificado oficial DigComp, que acredita sus competencias digitales según el marco europeo.

Participantes

Entre los participantes se encuentra Sofía, de 10 años, que han advertido que las nuevas tecnologías pueden ser un arma de doble filo. "Depende del uso que le hagas", sentencia. Otro participante, Ángel, reconoció que "el campamento es más divertido que la escuela", que se aprende jugando y que todo lo que ha visto en clase le ha reafirmado su convicción de ser ingeniero informático "cuando sea mayor".

Hasta la fecha, más de 2.200 menores han pasado por Campamento Digital en la provincia de Córdoba, de los cuales 337 lo han hecho en la capital. A lo largo del verano se espera la participación de cerca de 600 más. El programa continúa recorriendo distintas localidades, ampliando el alcance de su impacto en el entorno rural y urbano.

Organizado por la Fundación Cibervoluntarios, en colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba, Campamento Digital se enmarca dentro del Programa de Competencias Digitales para la Infancia (CODI), impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea-Next Generation EU. La propuesta tiene un enfoque inclusivo, con especial atención a menores en situación de vulnerabilidad digital, y se organiza en formato intensivo durante una semana, en horario de mañana.