Profesiones sometidas al calor en Córdoba: «En la calle hace más fresquito»

En Sevilla llaman «calentitos» a lo que aquí en Córdoba se conoce como jeringos, una delicia tradicional del desayuno mediterráneo que, dadas las fechas y las condiciones climáticas actuales de estas tierras se podrían llamar perfectamente «muy calentitos». Por su parte, en los asadores de pollos, con esta ola de calor (y las de todos los veranos) no acertamos a adivinar quién está más torrado, si el pollo, el cliente que se lo lleva a las tres de la tarde o la persona que lo prepara en su minúsculo negocio.

Son solo dos ejemplos de la realidad cordobesa cuando llegan las calores estivales, algo a lo que en algunos negocios están ya acostumbrados. Churrerías, asadores, cocinas de restaurantes y pizzerías o kebabs son, quizás, los ejemplos más extremos de la resistencia profesional ante situaciones como la actual, en la que el termómetro se mantiene por encima de los 35 grados la mayor parte del día.

Aceite a 230 grados

«Hay quien a la una y media de la tarde pide un chocolate con churros», explica Isabela Portugal, que está al frente de una churrería en la calle Cardenal González. Se trata de un pequeño negocio en el que el aceite alcanza los 230 grados en el perol donde se elaboran los churros. En la calle, poco después de las 10 de la mañana, se rozan ya los 30 grados y en el interior, si obviamos la temperatura del aceite, la media es de 35, según explica la joven. Para sobrellevar la labor la fórmula que utiliza es «agua, hidratación, salir de vez en cuando a la calle y, sobre todo, tener mucho cuidado con el humo del aceite, que no te agobie». Isabela explica que en invierno y primavera abren «todo el día todos los días», pero desde la feria, «solo abrimos por la mañana de siete y media hasta la una y media». A esa hora, asegura que todavía hay gente que pide churros, en Córdoba y en agosto. «Te juro que he estado recogiendo y ha habido gente que me ha pedido churros e incluso chocolate caliente». La mayoría de estos osados clientes «suelen ser de fuera, pero hay algunos que no son capaces de terminar la taza por estar tan caliente», apunta medio en broma.

Isabela Portugal prepara jeringos en la churrería de Cardenal González. / Víctor Castro

Los pollos

Cerca de allí, en la plaza Abades, Lourdes Martínez aprovecha uno de los primeros días de sus vacaciones para adecentar su minúsculo asador de pollos. Lleva unos cincuenta años al frente del negocio y asegura que solo encendiendo dos fuegos «se alcanzan los 60 grados, ten en cuenta que esto es muy chiquito», apunta. Cuando los tiene todos activos, «mejor no hablemos», corta pronto la pregunta, para añadir a renglón seguido que con los cuatro fuegos se pueden alcanzar los «ochenta u ochenta y cinco. Este domingo nos pusimos en ochenta y seis», algo que «es normal para mí, después de tantos años» Así que, como terapia personal, asegura que cuando se llega a esos extremos «me salgo a los cincuenta de la calle para aliviarme». Para sobrellevarlo mejor, explica que es muy «adicta a la Coca Cola, porque es lo que me sube la tensión y el azúcar, que es lo que se me baja».

Lourdes Martínez, en la pollería de la plaza de Abades. / Víctor Castro

Lourdes explica que abre a las nueve de la mañana y cierra después de las cuatro de la tarde, «una hora estupenda», apunta, porque insiste en que, para ella, «en la calle hace más fresquito».

