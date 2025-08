El presidente de la Audiencia de Córdoba, "preocupado" por un posible "colapso" en Violencia sobre la mujer

El presidente de la Audiencia provincial de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, ha manifestado este martes su "preocupación" por un posible "colapso" en el juzgado de Violencia sobre la mujer, que asumirá nuevas competencias a partir de octubre, pese a que en la actualidad "arrastra una carga de trabajo más alta de la asumible".

La Ley de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia establece que estos órganos instructores conocerán las diferentes violencias ejercidas sobre la mujer, como la sexual, con independencia de la relación con el agresor.

Además, a partir de octubre entraría en vigor una comarcalización por la que el tribunal de instancia de Córdoba llevará también los asuntos de violencia machista de Benamejí, Encinas Reales, Iznájar, Palenciana, Rute y Lucena. Esta comarcalización, sin embargo, ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo por el Colegio de Abogados de Lucena.

En la actualidad, el juzgado de Violencia sobre la mujer de Córdoba es servido por su jueza titular, Fátima Ortiz, con el apoyo de un juez de adscripción territorial en los pleitos de familia, pero Miguel Ángel Pareja admite que "ese pequeño refuerzo todavía no es suficiente".

Así, afirma que "me preocupa ese juzgado", ya que su competencia "ha aumentado muchísimo y empieza a tenerla en octubre", mientras que, "en teoría, hasta final de año o primeros del año que viene no vendrá un nuevo magistrado" a esa sección. "En esos tres meses tenemos que intentar salir como sea para que no se colapse el juzgado", ha avanzado el presidente de la Audiencia, destacando que "yo estaré muy pendiente de ese juzgado para que aguante y no se colapse".

La Audiencia y el Penal 6

En cuanto al impacto que la nueva ordenación de los asuntos de violencia machista tendrá en otros órganos judiciales, Miguel Ángel Pareja, que es magistrado de la sección tercera de la Audiencia, especializada en violencia sobre la mujer, ha admitido que esta sección penal asumirá a partir de octubre más carga de trabajo que la sección segunda.

"En principio, intentaremos resolverlo por la vía de reparto, de tal manera que la sección segunda asuma asuntos en exclusiva que (antes) compartía con la sección tercera. Pero si vemos que no es posible, habrá que pedir una nueva plaza en la sección tercera y, seguramente, antes de la nueva plaza, un refuerzo. Veremos si el refuerzo nos va indicando que es necesaria una nueva plaza o no".

Es más, el presidente de la Audiencia no descarta que también sea necesario dotar de un refuerzo al juzgado de lo Penal número 6, competente en la materia. En estos momentos, este órgano trabaja con un juez titular y otro de adscripción territorial, y "tiene mucho atasco porque ha estado mucho tiempo servido por una sola juez", ha explicado. "Una sola juez era imposible que asumiera más de 500 o 600 juicios orales, los módulos del consejo (Consejo General del Poder Judicial) son entre 300 y 400", ha precisado. En esta línea, Miguel Ángel Pareja avanza que "es posible que también necesite un refuerzo".