"Estamos al límite por la avalancha de notificaciones de la Seguridad Social"

-Los graduados sociales de Córdoba denuncian la avalancha de notificaciones de la Seguridad Social ¿Cuál es la situación?

-Cada graduado social y autónomo en España, incluidos los de Córdoba, está gestionando cerca de 200 notificaciones semanales de la Seguridad Social, muchas de ellas durante los fines de semana y festivos. Es indispensable proteger el derecho a la desconexión digital y garantizar un equilibrio entre la digitalización administrativa y la salud profesional porque más del 85 % de autónomos y pymes de la provincia dependen de estos profesionales para tramitar sus gestiones laborales.

-¿Desde cuándo se ha intensificado esta sobrecarga y a qué responde?

-Desde la pandemia y además no son notificaciones normales, en algunas piden datos personales de los trabajadores que no podemos dar y que la Agencia Tributaria ya los tiene, con lo cual la administración ha externalizado funciones propias, transfiriendo una carga excesiva a los profesionales. Llegan notificaciones por duplicado, porque también le llegan a las empresas y a los autónomos, que lógicamente nos llaman para saber qué son y tenemos que atenderles porque son nuestros clientes.

-¿Hay comunicación con el Ministerio?

-Los trabajadores de la Seguridad Social alegan que están mal de personal, que hay jubilaciones, entonces hay un algoritmo automático que nos manda las notificaciones hasta un sábado a las 3 de la mañana. Esta digitalización sin control ha generado el colapso de muchos despachos profesionales, obligando a dedicar tiempo a descargar, ordenar y responder a clientes alarmados por notificaciones repetidas e inesperadas.

-¿Es legal que se envíen notificaciones administrativas en fines de semana o festivos?

-Tenemos una enmienda presentada para aprobar esta desconexión, pero mientras tanto no hay una ley que lo prohíba. Además hay sanciones si no respondes y por eso tenemos que estar ennuestras vacaciones contestando esos requerimientos, sin contar que hay más masificación los fines de semana que los días de semana.

-¿Qué consecuencias están viviendo?

-Nuestros colegiados están al límite y sin derecho a la desconexión digital. Esto genera fatiga, estrés y merma la calidad del asesoramiento que ofrecemos a autónomos, empresas y ciudadanía. Estamos masificados y somos nosotros los que echamos más horas. Si el cliente llama un domingo no sé qué urgencia puede tener y tengo que atenderle.

-¿Se está observando un abandono de la profesión o descenso de nuevos colegiados debido a esta presión?

-Sí, porque este estrés no es rentable. Hay bajas médicas de compañeros con ataques de ansiedad y problemas cardíacos, hay compañeros que se están planteando dejarlo porque ya es un tema de la salud del profesional porque vivimos en un continuo estrés.

-¿Qué modelo alternativo se puede proponer?

-Exigimos que se racionalice el sistema de notificaciones al horario laboral similar al modelo regulado por otros organismos públicos, de lunes a viernes de 8.00 a 18.00 horas, límite de días para gestión, idealmente seis días para las altas y baja, y asumir internamente el trabajo que está externalizando a través de profesionales colegiados. Además, que nos tengan en cuenta cuando sacan las normativas, que estemos en esa mesa de negociación y creación para dar nuestro punto de vista de lo que pasa en la calle.

-¿Os planteáis ir a huelga o hacer manifestaciones?

-No tenemos derecho a la huelga porque no responder los requerimientos de la Seguridad Social en el plazo genera sanciones, y moralmente no podemos recargar al cliente con ese precio. Ellos -el Ministerio- juegan con eso.

