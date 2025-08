CCOO pone más de medio centenar de denuncias por calor en comercio y hostelería

El Sindicato de Servicios de CCOO de Córdoba continúa este mes de agosto la campaña informativa en los sectores del comercio y la hostelería sobre la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en materia de temperaturas y ya ha tramitado más de medio centenar de denuncias ante la Inspección de Trabajo por la vulneración de la normativa. La responsable de Comercio de CCOO de Córdoba, María José Merino, recuerda que “la temperatura máxima permitida para trabajos en interior es de 27º C, pero hemos tenido constancia de empresas en las que se ha llegado a los 35º y de personas que han sufrido dolores de cabeza, nauseas e incluso mareos por culpa del calor”.

En este sentido, CCOO recuerda los cambios normativos de prevención de riesgos relacionados con el cambio climático y las catástrofes. Entre dichos cambios cabe mencionar los nuevos permisos remunerados de hasta cuatro días para garantizar la seguridad de las personas trabajadoras en caso de que sufran riesgo grave o inminente, así como la obligación de adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista siempre y cuando se emitan avisos de fenómenos de nivel naranja o rojo y las medidas preventivas no garanticen la protección de las personas trabajadoras. Así mismo, la normativa establece la obligación de prever medidas frente a riesgos relacionados con fenómenos meteorológicos adversos, incluida la prohibición de desarrollar determinadas tareas durante las horas del día en las que estos concurran.

Merino ha apuntado que “la normativa es muy clara, y son las empresas las que deben de poner los medios para garantizar que las personas trabajadoras desempeñan su labor en las condiciones adecuadas”. Por eso, “CCOO no dudará en denunciar ante la Inspección cualquier vulneración de la normativa sobre temperaturas de la que tenga conocimiento, porque no estamos hablando de una rozadura en el zapato, de una incomodidad, estamos hablando de la salud de las personas y de algo que puede tener graves consecuencias, e incluso suponer la muerte”, ha remarcado.

Balance de denuncias

CCOO ya tramitó el verano pasado una cincuentena de denuncias solo en el sector de comercio. “Este año ampliamos la campaña también al sector de hostelería, que es uno de los más afectados por el calor y la falta de medidas para combatirlo. En las cocinas se alcanzan temperaturas insoportables, camareros y camareras tienen que trabajar a ritmos intensos, a veces con uniformes inadecuados, y eso por no hablar de repartidores y otros servicios auxiliares”, ha expuesto Merino.

El sindicato anima a las personas trabajadoras a denunciar las vulneraciones de la normativa que puedan estar sufriendo o de las que tengan conocimiento. “El sindicato tiene abiertas sus puertas para informar y asesorar a las trabajadoras y trabajadores y para denunciar los incumplimientos de los que tengamos constancia”, ha insistido la responsable sindical quien pidió a la Inspección de Trabajo celeridad en las actuaciones ante las denuncias por calor.

Más contundencia

En este sentido, CCOO considera que “hay que ser más contundente. No basta con apercibir a los establecimientos o multar. Los establecimientos deberían ser clausurados hasta que no cuenten con las medidas necesarias para garantizar las temperaturas máximas y mínimas que establece la normativa” porque “en una provincia como Córdoba, en donde se registran las temperaturas más altas de toda España, no se entiende que las tiendas, centros comerciales y establecimientos de hostelería no estén acondicionados para garantizar la temperatura correcta durante los meses de verano”.

“Es lamentable que las empresas sigan poniendo en riesgo la salud de las personas trabajadoras por ahorrarse un dinero que, en realidad, es una inversión, porque un buen ambiente de trabajo ayuda a una mayor productividad, por no hablar de que empresas que dependen del público deberían estar preocupadas por contar con unas condiciones ambientales agradables para su clientela”, ha apuntó la responsable de Comercio de CCOO de Córdoba, quien espera que las empresas asuman su responsabilidad y no pongan en riesgo la salud y la vida de sus trabajadores y trabajadoras.