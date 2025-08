-Lleva 18 años en el Banco de Alimentos y tres como presidente. Recientemente, ha sido reelegido por otros tres años, ¿cómo ha evolucionado su implicación?

-El Banco de Alimentos de Córdoba empezó hace 21 años y yo llevo 18 colaborando con ellos, así que estoy desde sus inicios. Mi nivel de implicación ha ido evolucionando mucho. En un primer momento, me dedicaba prácticamente a hacer la recogida todos los fines de semana porque no podía hacer más. Cuando me jubilé mi implicación ha ido poco a poco en aumento.

-Y el banco, ¿cómo ha cambiado en este tiempo?

-Ha ido evolucionando a marchas forzadas, no solo por el cambio de sede, también en lo referente al funcionamiento. Desde la pandemia no podemos dedicarnos a la recogida de productos los fines de semana en los supermercados porque las cadenas no lo permiten. Ese ha sido el mayor punto de inflexión.

-Dejaron las cajas para llegar a las donaciones.

-Exacto. Entró la donación en caja porque con el covid no nos permitían tener esas aglomeraciones en los supermercados. Para nosotros, este sistema es bastante más cómodo porque nos evita tener que buscar muchos voluntarios y nos da mayor libertad a la hora de comprar. De esta manera, podemos comprar realmente lo que nosotros necesitamos en ese momento, mientras que en las recogidas llegaban muchísimos productos que a lo mejor no nos hacían falta.

Rafael Revuelto, en la sede del Banco de Alimentos. / Víctor Castro

-Hágame balance sobre el estado actual del Banco de Alimentos.

-La situación es muy delicada. Las donaciones han caído bastante debido a la inflación, que hace que las familias estén un tanto apuradas. Antes, las personas mayores estaban detrás sosteniendo un poco la economía doméstica, pero es que ahora es una situación que afecta a todos. Los alquileres están por las nubes y los salarios no se adecuan a ese nivel de vida, entonces las donaciones han caído muchísimo, estamos faltos de alimentos. Para colmo, las ayudas que venían de la Unión Europea han desaparecido . El último año fueron unos ochocientos mil kilos que ya se dejaron de repartir. Eso ha supuesto un gran problema, porque las familias siguen teniendo las mismas necesidades, pero nosotros podemos repartir menos kilos.

-¿Cuánto han bajado las recogidas?

-Hace poco ha concluido la recogida de primavera y, para poner en contexto, en 2024 bajó un 17% respecto a 2023 y este año lo ha hecho un 15% respecto al año anterior.

-¿A cuántas personas están atendiendo ahora?

-El año pasado se atendieron a unos 20.000. Son cifras algo menores que años anteriores.

«Ahora damos dos o tres kilos por persona al mes. No atendemos las necesidades completas»

-Y eso que, como ha dicho, hay más necesidad...

-Sí, pero eso es debido a que ya no atendemos a familias con menores de 16 años porque eso lo lleva la Junta y los servicios sociales del Ayuntamiento. Este año se van a repartir concretamente 3.750.000 euros en tarjetas monedero... Nosotros tenemos que atender al resto de las personas: mayores con una pensión mínima, familias con hijos mayores, inmigrantes…

-Ha dicho que también ha bajado el número de alimentos que se le está dando a las familias, ¿cuánto ha descendido?

-Como estamos apurados, tenemos que ajustar mucho las donaciones. Hemos llegado a entregar entre 30 o 20 kilos por persona y día al mes y ahora mismo estamos llegando a lo mejor a 3 kilos y medio por persona y mes.

-Una caída brutal.

-Sí. Ya no estamos atendiendo las necesidades completas, estamos siendo una ayuda para las familias.

Dos voluntarios durante la Gran Recogida. / Manuel Murillo

-¿Son los cordobeses generosos?

-(Piensa) La sociedad cordobesa está bastante implicada. También entendemos que existen otras asociaciones que también ayudan a las personas. Cada uno entrega lo que puede, pero la gente siempre provee. Lo que sí echamos en falta es que los organismos sociales pongan en valor algún programa. Las administraciones no nos han actualizado las ayudas, ni siquiera con el IPC. Eso nos obliga a organizar eventos como torneos de golf, rutas de senderismo, conciertos…

-Se tienen que reinventar, claro.

-Sí, también un problema que tenemos es la picaresca y que haya personas que tengan duplicidad de ayudas. Estamos en contacto con Cáritas y los trabajadores sociales del Ayuntamiento para evitarlo. A lo mejor hay familias que están recibiendo una ayuda cuando no la necesitan porque reciben por otro lado. Necesitamos apoyo de las administraciones para que ellas mismas lo detecten. Son ellas quienes tienen esos datos y quienes pueden entrecruzarlos. Nos preocupa que haya gente que no tengan nada y que estemos dejando de ayudarles.

-En lo que respecta a voluntarios, ¿cómo está la situación?

-Estamos entre veinte y treinta voluntarios a diario al pie del cañón. Cuando llega la gran recogida hacemos un llamamiento, aunque cada vez faltan más voluntarios. La gente también se cansa y estamos notando una bajada generalizada. Vamos un poco apurados de voluntarios y la mayoría somos personas jubiladas, especialmente en la junta directiva y estamos buscando la sucesión.

-Quizás la mejor forma para atraer a gente sea el testimonio, ¿con qué se queda de estos años?

-Con todas las personas a las que se han hecho efectivas las donaciones. Eso para mí es muy gratificante y dice mucho de toda la sociedad cordobesa. Recuerdo que hace unos años estábamos haciendo una recogida en Alfonso X El Sabio y llegó un chico nuestro que se ponía con los pañuelos en los semáforos de allí. De repente, vino con un paquete de arroz que pagó en caja. Me lo entregó y dijo «esta es mi aportación a la ayuda que vosotros me prestáis». Eso para mí fue enorme. Se me saltaron las lágrimas. Una persona que está en un semáforo sacándose cuatro monedas con los pañuelos y en cuanto tiene la mínima oportunidad de ayudar lo hace.

