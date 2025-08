Córdoba y sus noches tropicales

La ola de calor que está sufriendo todo el país, y que en Córdobaestá teniendo una especial incidencia, tiene entre sus consecuencias las de la imposibilidad de conciliar el sueño durante la noche, debido a que también el calor se hace notar. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), hay distintas denominaciones para estas noches de insomnio en función de los grados en los que se quede la temperatura mínima.

Así, se consideran noches tropicales aquellas en las que la temperatura no baja de los 21 grados, que es la temperatura en la que se sitúa el umbral del sueño, calificando de tórrida o ecuatorial si la mínima no baja de los 25. La ciudad de Córdoba y gran parte de la provincia se situará, al menos hasta el domingo, en el primero de estos escalafones y muy cerca del segundo, pues, según las previsiones que maneja la Aemet para estos próximos días, la noche más fresca de la semana en la capital será la del miércoles, cuando la mínima se sitúe en 21 grados. Por el contrario, la madrugada más calurosa se espera para el domingo, cuando el termómetro no bajará de los 24, a poco que se equivoque el pronóstico, la noche pasará de tropical a ecuatorial (o tórrida). Los 24 grados es la temperatura mínima más alta que se dará en toda la provincia durante estos días.

Jornada de calor, este domingo, en Córdoba. / AJ González

Esta dificultad para dormir, según informa la Consejería de Salud, acaba generando una disminución en el rendimiento, así como irritabilidad y cansancio.

Consejos

Ante las previsiones de la Aemet, desde la Junta de Andalucía hacen algunas recomendaciones que contribuyen a tener unas noches algo más plácidas. Así, se sugiere tener un horario regular para dormir y cenar regularmente a las mismas horas y de forma ligera, evitando el alcohol y la cafeína, así como suspender las actividades del hogar y sustituirlas por la lectura o la música. Es conveniente también, según la consejería, evitar comidas excesivas, además de esperar dos o tres horas antes de meterse en la cama. Tampoco ayuda dormir siestas largas. Por último, desde la consejería se sugiere mantener las habitaciones lo más frescas posible, para ello se recomienda bajar las persianas durante el día para evitar que el sol caliente la estancia y recurrir al aire acondicionado o al ventilador, así como darse alguna ducha, pero con agua tibia, nunca fría