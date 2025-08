El contrato para el sistema de pago del autobús con tarjeta bancaria queda desierto

El contrato que la empresa municipal de autobuses de Córdoba Aucorsa sacó a licitación para implantar el sistema de pago por tarjeta bancaria en los vehículos del transporte público ha quedado desierto. A pesar de haberse recibido dos ofertas, y según aparece en la Plataforma de Contratación, el contrato no se ha licitado al existir algunas demandas no cubiertas por parte de las aspirantes a la licitación. Según han señalado desde Aucorsa a este periódico, el contrato volverá a licitarse, al tiempo que achacan que no se haya adjudicado en primera convocatoria a un problema técnico.

Fue a finales de mayo cuando Aucorsa licitó un contrato, por algo más de 281.000 euros (impuestos incluidos), para adquirir un sistema de pago con tarjeta bancaria sin contacto para la flota de autobuses, así como el soporte y mantenimiento de la aplicación de pago. Este proceso lo realiza generalmente una institución financiera o un proveedor especializado, precisamente, una de las ofertas recibidas a esta primera licitación fue la del banco BBVA. Y lo que se buscaba contratar era, básicamente, una pasarela de pago que conecte las Visa o Mastercard de los pasajeros al sistema de Aucorsa.

Autobús de Aucorsa en la barriada de Trassierra, en una imagen de archivo. / A. J. GONZÁLEZ

Lo que permite este sistema es que los ciudadanos puedan utilizar su móvil como un medio de pago más en el autobús, a modo de tarjeta de transporte virtual, ya que también contaría con una aplicación que unifique todas las gestiones relacionadas con las tarjetas de usuario, pagos efectuados, consulta de recargas o viajes realizados. Además, se incluía la posibilidad de pago con tarjeta bancaria al adquirir un billete sencillo o especial a bordo.

Nueva forma de pago

Para la implantación de esa nueva solución de pago embarcado mediante tarjeta bancaria EMV (Europay, Mastercard, Visa) sin PIN, Aucorsa requiere de una infraestructura especializada de la que no dispone. El contrato buscará, una vez adjudicado, contratar a una entidad bancaria especializada, que disponga de los medios técnicos y humanos necesarios para ejecutar este servicio con plenas garantías. En concreto, se necesita la instalación de plataformas de procesamiento EMV homologadas, certificaciones actualizadas, sistemas antifraude, listas negras dinámicas y conciliación bancaria automática, así como integraciones certificadas con terminales Verifone UX 410 instalados en la flota.