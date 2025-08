CCOO Córdoba: «El mercado de trabajo requiere más mano de obra intensiva»

La contratación de trabajadores migrantes crece a dos dígitos en Córdoba al tiempo que la provincia tiene una tasa de paro del 16,6%, seis puntos superior a la media nacional, y diferentes sectores como el campo, la construcción, el transporte y la hostelería demandan profesionales. En opinión de Said Faz, responsable de Política social y Migraciones de CCOO, esta situación se explica por factores como la existencia de «muchos sectores que requieren más mano de obra intensiva» y la escasez de mejoras en algunos convenios laborales.

«Hay convenios que no han mejorado mucho, como el campo, la ayuda a domicilio y la limpieza, y estos empleos no son atractivos para muchísima población de aquí, les resulta un poco precario. Hoy en día, teniendo en cuenta el crecimiento económico, cada vez necesitamos más mano de obra complementaria y eso está siendo un atractivo para muchos migrantes que quieren trabajar, sobre todo, en el régimen general», explica. En este sentido, apunta que «ya no es solo el campo, como hace unos años. Hay muchos sectores que atraen a personas migrantes, nuevos nichos de empleo como el sector sociosanitario, la ayuda a domicilio y la hostelería».

Como ejemplo, este responsable sindical también alude al empleo del hogar, «que ha evolucionado hacia un sector de régimen general con todas las garantías». Así, Said Faz afirma que «las personas migrantes tienen que sostener el crecimiento económico, pero eso tiene que ir acompañado de mejorías para atraer también la mano de obra autóctona».

Recolección del melocotón y la nectarina en la finca cordobesa de La Veguilla / A.J.González

Acerca de la situación del colectivo de extranjeros, recuerda que su permanencia en España depende de la cotización a la Seguridad Social y por ello «no tienen más remedio que seguir trabajando. Ahora falta mano de obra por las vacaciones, pero los migrantes siguen trabajando para poder renovar sus autorizaciones de trabajo», indica en alusión al verano.

UGT apunta a las oportunidades en el campo y el ladrillo

Pedro Téllez, secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT, confirma que la lluvia registrada durante la primavera ha favorecido la contratación de personal en el campo y alude al contingente de trabajadores extranjeros contratados este año, lo que no ocurría desde 2012. En estos momentos, se desarrolla la campaña de la fruta de hueso (melocotón, cereza, níspero, nectarina...) y después llegará el verdeo de la aceituna.

De otra parte, el secretario general de FICA destaca la «alta participación» de personas extranjeras en los cursos formativos impartidos en el sector de la construcción.