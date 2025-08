El verano de Córdoba: La belleza de Popea y el murmullo del Bejarano

Si Popea Sabina (esposa del emperador Nerón) fue una de las mujeres más bellas de la Roma de su época, podemos decir sin temor a equivocarnos que el lugar que lleva su nombre, asociado a un espacio natural de la sierra cordobesa, es también uno de los más bonitos de la ciudad. No en vano, la zona de los Baños de Popea (cerca de la barriada de Trassierra) y el arroyo Bejarano son, incluso en verano, lugares buscados y frecuentados por cordobeses y foráneos para huir de las tórridas temperaturas estivales de la ciudad califal. A pie, a caballo o en bicicleta, da igual, lo importante es atenuar, sin ir muy lejos, los rigores de la permanente ola de calor que Córdoba sufre cada verano.

Los vecinos de la zona, como María Rosas e Inés Rodríguez, que aparecieron por un sendero junto al arroyo Molino, donde están los baños, calculan que pueden llegar a notar hasta a ocho grados menos de temperatura. Aunque este está siendo un verano duro y caluroso, el entorno presenta este año una mejor apariencia que en 2024, gracias a la generosa primavera pasada, que trajo abundantes lluvias. Así, pese a que alguna cascada ha dejado de fluir, el resto del arroyo ofrece su murmullo permanente y hay lugares, ya próximos a su desembocadura en el Guadiato, que se presentan como un auténtico oasis fluvial con frondosa y fresca vegetación. «Es una zona preciosa, es una de las joyas de la Sierra de Córdoba», aseguran con convicción.

Fama internacional

El atractivo del lugar es tal y tan distinto a lo que ofrece la ciudad que ha transcendido ya su belleza las fronteras nacionales. Un ejemplo de ello eran los visitantes que lo recorrían este domingo, con un carácter bastante internacional, latino, para ser más exactos. Dos argentinos (Alejandro y Valeria), un venezolano (Marcos) y una hondureña (Osiris) descubrían, junto a algunos ciudadanos cordobeses, estos encantos naturales de la Sierra de Córdoba de los que habían oído hablar bastante.

A.J.González Córdoba Trassierra en verano agua Baños de Popea / A.J.González

Osiris se servía de su novio cordobés, Mario, para descubrir una zona que, sin comparar con su Honduras natal, le pareció «superlinda. A mí me ha encantado, me voy maravillada», apuntaba, mientras él hacía un pequeño apunte sobre la conveniencia de mejorar un poco las indicaciones del lugar «para que la gente no tenga que ir con el GPS», como había tenido que hacer otro de los grupos que visitaban el lugar, también integrado por ciudadanos llegados allende los mares.

Alejandro, Valeria y Marcos tomaban imágenes del arroyo en uno de sus puntos más atractivos y con una vegetación más abundante y explicaban que llevan poco tiempo viviendo en Córdoba, en concreto en la sierra, y «siempre nos han hablado de los Baños de Popea, vimos algunas imágenes, nos gustaron y vinimos a verlo», apunta Alejandro, quien asegura que aunque no encontraron la cascada que buscaban, porque en estas fechas está medio seca, «se han cubierto con creces nuestras expectativas». Por ello señalaban que volverán en septiembre o cuando llueva para ver la cascada en todo su esplendor. Valeria indicó que es una visita muy recomendable para desconectar un poco de la ciudad y ver algo distinto a la Mezquita y el casco antiguo y, sobre todo, su visita les ha servido para descubrir la diferencia de temperatura que hay entre la ciudad y la sierra. También coinciden con los anteriores interlocutores en que sería conveniente mejorar algo la señalización «para que los que no somos expertos en senderismo no nos perdamos».

Varios senderistas en la sierra del Córdoba, este domingo. / A.J.González

El chapuzón tras el pedaleo

El espacio natural de la Sierra de Córdoba ofrece opciones de todo tipo para su disfrute. Cerca de los Baños de Popea está otra de ellas, el arroyo del Bejarano, que este domingo ha sido frecuentado por ciclistas que aprovecharon una parada para darse un chapuzón y descansar de los pedales. Desde Cerro Muriano llegaron cinco integrantes del equipo Cerro Bike, cuyo presidente, Daniel Gutiérrez, explicaba a este periódico que eligen ese itinerario porque «esta es la zona más fresca de la sierra, conocemos varias rutas y esta es una de las más fresquitas y con la que está cayendo en estos días, a la vuelta nos pasamos por aquí, nos pegamos un chapuzón y a continuar».

Enrique Muñoz también hace una pausa en su recorrido ciclista para disfrutar en un descanso de la tranquilidad que ofrece el sonido del agua del Bejarano. Para Enrique, una de las principales ventajas que tiene esta zona es «lo cerca que está de Córdoba, que no hace falta moverte en coche o en moto, porque puedes venir andando, en bicicleta e incluso en autobús», que llega hasta Trassierra. Después, todo es cuestión de predisponer la mente para la evasión y adentrarse en uno de los lugares más bellos de Córdoba, como lo era en su momento la emperatriz Popea en Roma.

