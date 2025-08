«La sociedad mejora ostensiblemente, es más que legítimo seguir gobernando»

-Acabamos de cruzar el ecuador de la legislatura, dos años, pero parece que llevamos 22, una odisea. ¿Qué balance hace de la gestión del Gobierno de Sánchez?

-Muy positivo, porque a pesar de que no se han podido aprobar los presupuestos hemos hecho muchísimas cosas. Han sido impresionantes las inversiones y cómo han afectado positivamente a la sociedad española. Hace unos días tres periódicos internacionales señalaban lo bien que iba la economía de España.

-Pedro Sánchez ha anunciado que presentará presupuestos y que agotará la legislatura con o sin ellos. ¿Es legítimo seguir gobernando sin presupuestos?

-Espero que haya acuerdo para aprobarlos, porque vamos a poder hacer muchas más cosas de las que estamos haciendo. Con lo que se está haciendo estamos demostrando que la sociedad está mejorando ostensiblemente, con lo cual yo creo que es más que legítimo.

-¿Qué va a pedirle a Sánchez para los presupuestos de Córdoba?

-La N-432, que en el sur se amplíe la capacidad eléctrica y, por supuesto, inversión en vivienda pública de alquiler asequible con la urbanización de la antigua cárcel.

-Si siguen lo harán en todo caso, y en palabras del propio Sánchez, «con el raca-raca» de PP, Vox y Podemos. ¿Cree que el resto de socios está dispuesto a aguantar?

-Espero que sean suficientemente conscientes y apoyen todo lo positivo que se está haciendo. Yo lanzo al PP y a los diputados cordobeses la idea de que apoyen ese presupuesto, porque va a ser para bien de la sociedad cordobesa y de toda la provincia.

-El discurso nacional circula por realidades paralelas, cada vez más alejadas: Sánchez exhibe el éxito de la economía y Feijóo habla de presidente acorralado por la corrupción y anuncia que hará limpieza total de leyes sanchistas. Normal que la gente esté cada vez más alejada de la política, ¿no cree?

-Lo que está diciendo el PP es que derogaría las leyes que han incrementado un 61% el ingreso mínimo vital o leyes que han hecho que disminuya la temporalidad un 16% en el trabajo, que han incrementado las becas o el apoyo al transporte público. ¿Las derogaría? Dudo muchísimo que lo hiciera. Está poniendo en tela de juicio una cosa que es absolutamente objetiva y estaría cometiendo un error bastante importante. Y luego hay datos objetivamente positivos. En Córdoba, el paro ha descendido en 5.100 personas, un 9%. Funcionan las políticas que se están llevando a cabo desde la reforma del empleo y cómo se está invirtiendo. Y probablemente pueda duplicarse la cifra, por las empresas que se van a crear al albur de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET). Es decir, Pedro Sánchez tuvo claro que había que industrializar las provincias andaluzas y en Córdoba la apuesta fue por la defensa.

Entrega de las obras de urbanización y vallado de la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba. BLET. El Acto contará con la presencia de la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce García / Manuel Murillo

-Pero, más allá de esas cifras, ¿entiende que la gente esté cada vez más alejada de la política?

-Me gustaría que no fuera así. La política es lo que nos permite mejorar una generación de la anterior. ¿Que han hecho mucho daño los casos de corrupción? Indudablemente, pero el gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE han sido capaces de atajarlos inmediatamente. En el momento que se supo que había un caso de corrupción, se hizo todo lo que estaba en manos del presidente. Tendremos que seguir haciendo una labor pedagógica para que las nuevas generaciones se acerquen a la política y se alejen de los populismos que no nos llevan a nada bueno, como hemos visto en Torre Pacheco.

-¿Cree que la mejora de la que habla llega a las clases medias y bajas?

-Se están creando empleos de calidad, cualificados, con lo cual, indudablemente, mejora la vida de la gente. Vamos a tener que seguir trabajando para las clases más bajas, pero ha sido fundamental el incremento del ingreso mínimo, que en nuestra provincia tiene rostro de mujer. Estamos ayudando a muchísimas mujeres y familias monoparentales en Córdoba a llegar a final de mes. Tenemos que seguir trabajando, pero estamos en ello.

«Córdoba está unida a 148 destinos porque el Gobierno de Pedro Sánchez apostó por el aeropuerto»

-¿Qué piensa de las críticas de algunos a la política asistencial?

-La extrema derecha está vendiendo que los inmigrantes son los grandes beneficiarios de eso que ellos llaman paguitas. Eso es mentira. En la provincia hay solamente un 2% de inmigrantes que tienen derecho al ingreso mínimo vital.

-¿Le preocupa que no solo Vox sino partidos como el PP endurezcan su discurso sobre inmigración?

-Me parece durísimo. Los inmigrantes que vienen a trabajar a España, por ejemplo, los contingentes de trabajadores agrícolas vienen con todas las de la ley. Cuando un inmigrante comete un ilícito penal se le expulsa, el PP no puede pedirlo porque eso ya se hace. ¿Qué es lo que quieren? ¿Ponerse al lado de la extrema derecha para que no le quite votos? Creo que es un error garrafal que le pasará factura al PP.

-¿Conoce ya el número de menores inmigrantes que le corresponderán a Córdoba?

-No se sabe todavía, pero ahora depende de la Junta de Andalucía.

-¿Cómo ha vivido en lo personal el impacto del caso Cerdán-Ábalos-Koldo García?

-Lógicamente mal, ¿cómo lo voy a vivir? Soy afiliada al PSOE y socialista de tercera generación. Desde niña entiendo eso de que hay que trabajar por el bien común, no por ti ni por tus intereses. Eso es lo que me enseñó mi padre y mi abuela. Hubo unos días en los que estuve realmente muy mal. Me quitaba el sueño y me despertaba por la noche pensando cómo alguien ha podido hacer eso. Ahora también, estas semanas nos desayunábamos con el caso de Montoro, que puso el BOE a disposición de una serie de personas para llenarse el bolsillo. Eso no es la política, la política es otra cosa: querer mejorar la vida de la gente y en eso es en lo que tenemos que estar. Estoy aquí por eso, porque creo que puedo hacer cosas por mi provincia, si no me volvería a mi trabajo de 8 a 3 y se acabó.

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, en las dependencias de la Subdelegación. / Víctor Castro

-En las últimas semanas se han desactivado infraestructuras de las que llevábamos pendientes años. La variante Oeste, por ejemplo, donde ya se ha licitado el contrato para revisar el tramo de 2,3 kilómetros que unirá las carreteras del Aeropuerto y de Palma. ¿Cuáles son los siguientes pasos?

-No me pida fechas, porque no me atrevo a darlas. Lo que sí es cierto es que la variante Oeste estaba pendiente desde 2009, aunque en su momento Álvarez Cascos dijo que no era de interés para el Gobierno. Sin embargo, cuando el año pasado vino el ministro Óscar Puente, aquí en el despacho le dije: «Ministro, esto es importante para la ciudad». Le expliqué la necesidad y me dijo: «Vamos a hacerla». Eso fue en e l mes de julio, cuando vino a inaugurar el aeropuerto de Córdoba, y en septiembre ya se convocó la comisión mixta de la Junta y el Ministerio de Transporte, empezaron a trabajar y no se ha parado. Ahora, la licitación lleva su tiempo, habrá que firmar el convenio, que está caducado, y la Junta tendrá que asumir la parte que le corresponde. Las cosas llevan su tiempo para cumplir con la legalidad, así es como tiene que ser para que no haya cosas raras.

-Va a tener también que llamar a Óscar Puente para convencerlo de la reconversión de la N-432.

No te digo que no, lo haré por supuesto. En cuanto tenga oportunidad de estar con el ministro, le hablaré de la N-432. El otro día se lo dije al secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, cuando fuimos a Baena.

-Si fueron a Baena en coche, digo yo que lo vería él mismo.

-Dijo que sí, que lo transmitiría.

-La que también parece que avanza es la mejora de la A-4, que también está muy necesitada.

Sí, eso va para adelante, el proyecto de redacción se estaba licitando y va a salir también.

-Se ha oficializado la entrega por parte de Defensa al Ejército de Tierra de los terrenos urbanizados de la BLET y se empezarán a levantar los primeros edificios en 2026. ¿Qué queda a nivel institucional? Creo que solo que la Junta de Andalucía aporte sus 100 millones, ¿no es así?

-Sí, la Secretaría de Estado me dijo que esperaba que para septiembre estuvieran los 100 millones de la Junta transferidos, porque ya se va a empezar a licitar en el último trimestre del año. Antes, tendrá que estar el dinero de la Junta y si no, pues el Gobierno licitará la parte correspondiente al Gobierno.

-Sin acritud le digo que he visto unas cuñas publicitarias del Ayuntamiento animando a los cordobeses a tomar los vuelos a Mallorca y Canarias desde el aeropuerto de Córdoba. ¿Le ha ganado el relato el PP en el despegue del aeródromo cordobés?

-El PP podrá decir lo que quiera, el alcalde podrá decir lo que quiera, pero lo que está claro es que era una infraestructura totalmente abandonada y que este gobierno es el que la ha impulsado y ha hecho la gran inversión para que pueda haber vuelos. Hoy Córdoba está unida a 148 destinos porque el Gobierno de Pedro Sánchez decidió que apostaba por el aeropuerto. Un aeropuerto por el que nadie daba un duro. El Ayuntamiento se podrá poner las medallas que quiera, pero la apuesta y la inversión han sido del Gobierno de España.

«¿Por qué no se trabaja en la Junta para eliminar esa contaminación de La Colada?»

-Después de que el Gobierno haya bloqueado hasta ahora la obra de conexión de La Colada que está dispuesta a pagar la Junta de Andalucía, este viernes conocimos que la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) dará seis meses para modificar el proyecto .

-Cualquier solución técnica que dé la Confederación Hidrográfica del Guadiana cuenta con nuestro apoyo y lo que ha autorizado hasta ahora es la concesión y la conexión a red. En lo que seguimos sin creer es en la duplicidad de las infraestructuras y más teniendo en cuenta que la conexión fue necesaria hacerla por urgencia, porque 80.000 habitantes del norte se quedaban sin agua. El Gobierno actúa en aquel momento, lo declara de interés autonómico y se hace la obra. Se gastan cuatro millones y pico. Durante 16 meses se demuestra que la obra es absolutamente válida. Lo único que entonces se determinó es que se iban a poner generadores porque no daba tiempo a hacer la conexión a red. Y ahora la Junta, un proyecto que tenía de antiguo, decide que lo va a hacer. Pero, mire usted, si eso está hecho y funciona perfectamente, ¿por qué quiere hacerlo otra vez? No tiene sentido. Estamos duplicando una infraestructura que funciona. El suministro está garantizado. Hacer de nuevo la conexión no va a mejorar la calidad del agua, ni va a mejorar nada. Estamos hablando de gastar dinero público, cuando existen otras necesidades como una estación potabilizadora de última generación, ¿por qué no se decide hacer eso?

-La última vez que la entrevisté dijo que se había hecho posible pero quizá se había llegado tarde en la conexión y que el problema es que las aguas no eran aptas para el consumo, entonces ¿sigue creyendo que esa intervención de urgencia que hizo el Gobierno es la mejor solución y la que garantiza como dice la CHG el agua potable a esos 80.000 vecinos porque los periodos de sequía se van a mantener?

-Eso sigue siéndolo, lo que pasa es que el Gobierno lo que permitió es que cualquier vecino de Los Pedroches y del Guadiato abriera su grifo y tuviera agua. ¿Que La Colada es un embalse con el agua contaminada? Sí. ¿De quién es la competencia de la prevención de la contaminación? De la comunidad autónoma. ¿Por qué no se trabaja para eliminar esa contaminación? Si tenemos una potabilizadora de última generación, va a salir agua perfectamente apta para el consumo. A lo mejor si no lo hace la Junta de Andalucía, el Gobierno de España, otra vez, tendrá que volver a salir en ayuda de los vecinos del norte de la provincia de Córdoba.

Imagen de las obras de emergencia que se realizaron en La Colada. Imagen aérea de la presa de La Colada / córdoba

-¿Y qué pasa con la propuesta del presidente de Diputación de hacer la conexión de los tres pantanos?

-Si el PP está convencido que la solución es la conexión con Puente Nuevo, que la Junta lo declare de interés general y que se gaste 11 millones en una conexión muy difícil, sabiendo que pasa por una zona complicada, con un alto grado de protección ambiental. Pero bueno, lo puede hacer perfectamente la Junta. El delegado del Gobierno ya dijo que si no hacían la de La Colada, harían la conexión con Puente Nuevo.

-El PP entiende que con su negativa solo tratan de evitar que el gobierno de Juanma Moreno se apunte el tanto de la solución del agua.

-El tanto se lo apuntó ya el Gobierno de España en el momento en que terminó la conexión.

-Sobre el tema de la capacidad eléctrica, ¿nos puede dar alguna noticia buena ?

-La previsión era que esta semana ya tuviésemos la planificación porque se aprobaba en el Congreso, pero el PP votó en contra del real decreto legislativo. Al margen, lo que está claro es que hay una apuesta clara del Gobierno por incrementar la capacidad eléctrica en el norte.

-Hay novedades sobre el desarrollo del Ramal Central Ferroviario, en tiempos, por cierto, de verdaderas dificultades en los servicios ferroviarios. Raro es el día en el que no hay afectado algún tren.

-Es también una apuesta clara y el ministro Puente lo ha dicho siempre. Además se están haciendo inversiones en el tren de cercanías, se han licitado las estaciones de Almodóvar y Montoro, y se va a ampliar el apeadero de Pedro Abad. La de Córdoba sigue en estudio, pero creo que se va a hacer la de la avenida de la Libertad. En cuanto a los problemas ferroviarios se producen porque no se había hecho ningún mantenimiento ni mejora en las infraestructuras en años, y encima, se liberalizó el mercado. En el año 94, 6 trenes pasaban por Córdoba al día, hoy pasan 180.

-¿Sigue pendiente la ampliación del Museo Arqueológico del control de calidad?

-El proyecto está hecho, pero no soy capaz de darte una fecha.

-¿Y qué inversiones prevén en vivienda?

-En estos últimos años, el Gobierno ha invertido casi 18 millones en construcción y rehabilitación de vivienda en Córdoba. Queremos valorar todos los suelos públicos pertenecientes a patrimonio y viviendas de la Sareb que se pudieran poner en carga. Hay una apuesta clarísima del Gobierno con la vivienda.

