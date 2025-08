‘Corazón y Vida’ para un pequeño guerrero

Eric lleva en la UCI pediátrica del Reina Sofía desde marzo de este año. Primero, conectado a un corazón artificial y, ahora, recuperándose y adaptándose a un nuevo corazón, a una segunda oportunidad de vida. Solo tiene 3 años y fue apenas en febrero de 2024 cuando fue diagnosticado con miocardiopatía no compactada, una enfermedad poco habitual, acompañada además de insuficiencia biventricular severa. Ningún ventrículo de su corazón era capaz de bombear la sangre de manera eficiente a través del cuerpo y los pulmones. Por mucho que latía, se quedaba sangre en el corazón y hacía que se encharcara y apareciera la insuficiencia cardíaca.

Su corazón no podía más, necesitaba un trasplante. La de Eric es una de las cardiopatías congénitas poco habituales. Su madre, Sandra Aceituno, explica que no saben si nació con la enfermedad o si se desarrolló después, porque aunque suelen tener origen genético, en su caso los estudios dieron negativo, lo que lo convierte en un caso raro. «Eric era un niño sano y cuando lo diagnosticaron fue muy difícil, sobre todo por la incertidumbre de no saber, de tener que procesar que tu niño, que estaba sanito, ya no lo está», cuenta Sandra, que pasa días y noches por los pasillos del hospital.

A la enorme dificultad que ya suponía para toda la familia el diagnóstico de Eric, se sumó la bienvenida a su hermana menor. Un niño transitando una enfermedad y una bebé recién nacida a la que era muy difícil atender con todo lo que eso conlleva. Ella, también, se está criando entre las paredes del hospital. «Mi niña sabe dónde está la puerta de la UCI pediátrica sin necesidad de decírselo», cuenta Sandra, que agradece el apoyo de sus padres y demás familiares en esta etapa, además de poder vivir en Córdoba y cerca de uno de los dos hospitales referencia para los que padecen cardiopatías congénitas, junto al Virgen del Rocío de Sevilla.

Eric García muestra un globo y una camiseta de la campaña de donación de órganos del Reina Sofía. / CÓRDOBA

En marzo Eric fue implantado con un corazón artificial Berlin Heart mientras esperaba el ansiado donante, una espera cargada de incertidumbre y miedo para toda la familia. El corazón, de una niña o niño un poco mayor que él, llegó hace apenas una semana y Eric fue operado inmediatamente. El mismo día que avisaron entró al quirófano y, ahora, se recupera antes de empezar una nueva etapa en su vida, la de adaptarse a ser un niño trasplantado. «No hay día que no agradezca lo que los donantes han hecho por mi hijo, que en el peor momento de su vida le hayan regalado vida», expresa su madre, que lo califica como «un guerrero que nos está demostrando lo más grande».

Un proceso muy duro

Este es un proceso muy duro para todas las familias, que habitualmente necesitan apoyo psicológico para gestionar todas las emociones que llegan como una avalancha. En ese momento son imprescindibles asociaciones como Corazón y Vida, que ofrece apoyo psicológico y de vivienda a las familias.

Las familias necesitan apoyo psicológico para gestionar el diagnóstico

«Los atendemos desde el diagnóstico de la enfermedad, les ofrecemos información, orientación y asesoramiento en las diferentes áreas de sus vidas y ponemos a su disposición pisos de hospedaje para que puedan alojarse mientras dure el proceso de hospitalización», explica la directora de la entidad, Myriam Andrada Rodríguez. El personal sanitario deriva los casos y la psicóloga de la asociación, Saray Ramírez, atiende en las propias instalaciones del centro hospitalario.

Ramírez ha atendido a Sandra, Eric y su familia en un proceso en el que también el niño estaba muy afectado por vivir encerrado en una UCI «con miedo, rabietas y emociones que un niño no sabe gestionar», según su madre. La psicóloga explica que «dependiendo de la edad del menor, la cardiopatía es entendida de una forma diferente, por lo que se debe prestar mucha atención al momento evolutivo que está atravesando para entender las diferentes reacciones psicológicas». Así, el menor puede experimentar tristeza, temor y angustia hacia los procedimientos médicos, una alta ansiedad por la separación de sus padres, preocupación por la imagen corporal (especialmente en los más mayores) y posible culpabilidad. En algunos casos se pueden presentar pesadillas, reacciones de aislamiento o conductas regresivas

«Una de las ayudas principales que intentamos brindar desde Corazón y Vida es la información sobre el proceso que van a vivir, el contacto con otras familias que han pasado por situaciones similares y, por supuesto, un espacio de expresión y gestión emocional», asegura Ramírez, que destaca la importancia de abordar estas cuestiones a tiempo.

La asociación Corazón y Vida se fundó en 1993 y hace mil intervenciones al año

La enfermedad «supone la pérdida de expectativas de tener un niño sano, un reajuste de creencias, de organización familiar y de nuevos aprendizajes» que, además, «conlleva atravesar las diferentes etapas y tareas emocionales de un proceso de duelo, enfrentarse a un mundo desconocido y aprender a incorporar la enfermedad en sus vidas», con todo lo que ello supone en materia educativa o laboral.

Aunque los pacientes tienen cubierta la parte médica en la sanidad pública, Myriam Andrada asegura que «también se están viendo afectados por la saturación en algunos servicios y con mayor espera que anteriormente». La entidad procura atender la parte social y psicológica que necesitan. Pero «siempre se puede hacer más y esperamos poder ir ampliando nuestros servicios, además de mantener los existentes».

Corazón y Vida se fundó en 1993 y desde entonces ha ido creciendo a pesar de las complicaciones para conseguir la financiación que permita abarcar los retos y necesidades de estas familias. Fue en 2017 cuando consiguieron firmar el acuerdo de colaboración para que la psicóloga pudiera trabajar a pie de cama con los pacientes y familiares en el Reina Sofía, así como mantener el piso de alojamiento para tres familias.

Debido a que en Córdoba se realizan los trasplantes cardíacos pediátricos era muy necesario contar con la asociación en la provincia. Hasta ahora, la media de intervenciones anual está alrededor de 1.000 y las familias alojadas fueron 27 solo en el último año.

Suscríbete para seguir leyendo