La oferta de pisos en alquiler para estudiantes en Córdoba supera la demanda a un mes del inicio del curso

En Córdoba capital existe oferta suficiente de habitaciones y pisos para estudiantes, tanto que podrá cubrir la demanda también en septiembre, cuando nuevos universitarios se incorporen a las clases de forma más tardía. Si bien el mes de junio es el periodo por antonomasia para buscar piso para el curso, lo cierto es que hay quien no conoce su futuro estudiantil hasta que llega septiembre. Sin embargo, no habrá problema de oferta. Lo asegura el presidente de la Asociación de Agencias Inmobiliarias de Córdoba (Asaicor), José Vaquero, que comenta que la disponibilidad de pisos para estudiantes sigue estando por encima de la demanda, lo que deriva, además, en que los precios no se incrementen al mismo ritmo en que lo hacen en el mercado tradicional.

Más barrios

Los barrios que, tradicionalmente, han sido zonas de estudiantes son Ciudad Jardín (gracias a su cercanía a la estación de trenes, donde se ubica el transporte público a Rabanales), el Parque Cruz Conde (al lado de las facultades de Medicina y Enfermería) y el centro y el casco histórico (por su ubicación y también por localizarse la facultad de Filosofía y Letras). Sin embargo, según detalla Vaquero, la oferta se ha extendido a otras zonas de la ciudad, lo que ha provocado ese aumento de la disponibilidad.

Lo mejor, en junio

Lo que sí puede ocurrirle a ese estudiante que busque ya el piso en septiembre es que se quede con los que no han sido alquilados en junio. En ese mes, dice Vaquero, se suelen alquilar aquellos inmuebles que están en las mejores condiciones. Y esto no está relacionado directamente con la calidad-precio. Como indica el presidente de Asaicor, los estudiantes y, sobre todo las familias, son cada vez más exigentes con las condiciones que debe reunir un piso donde pasar el curso. Si antes podrían encontrarse pisos básicos, tirando a regular, ahora en el mercado predominan pisos reformados y en muy buenas condiciones, que a pesar de que puedan costar algo más al mes, son preferidos antes que aquellos que están en peor estado.

Córdoba, la excepción

Córdoba es una ciudad con mucho ambiente universitario, pero no se puede comparar con otras ciudades que lo son en mayor nivel, como Granada o Salamanca. Según José Vaquero, en esta última hay una subida de precios de los pisos de estudiantes exponencial, debido a la gran demanda que existe y a una oferta que no llega a cubrirla. Eso no ocurre en Córdoba, donde esa oferta ligeramente superior a la demanda equilibra bien el mercado. También entra en juego el hecho de que los propietarios de inmuebles pongan los mismos en este tipo de mercado universitario, pues el alquiler por habitaciones puede salir más rentable que el hacerlo de forma tradicional.

Residencias

Donde la disponibilidad no existe es en los recursos habitacionales de la Universidad de Córdoba, que suelen llenarse en junio y donde los estudiantes suelen repetir de un año para otro, provocando que no haya tanta rotación.

Una media de 280 euros por una habitación Según las principales plataformas on line de alquiler, como sonFotocasa o Idealista, el precio medio de una habitación para un estudiante en Córdoba ronda los 280 euros. Lo que paga un universitario por alojarse en la ciudad durante el curso ha subido en el último año, aunque es cierto que no de la misma manera en que lo ha hecho el mercado del alquiler tradicional. En el primero existe más oferta que demanda, mientras que en el segundo pasa todo lo contrario. La disponibilidad en esas páginas más consultadas sigue existiendo, aunque no es la misma que había en junio, cuando suele registrarse el boom de alquileres y de búsquedas por la primera convocatoria de los exámenes de acceso a la universidad. Si en junio el filtro «habitación para estudiantes» hacía aparecer una media de 600 anuncios entre las dos webs más utilizadas, ahora esa oferta se ha reducido a unos 300. La mayoría de habitaciones que se ofertan en Córdoba se ubican en pisos con tres o cuarto dormitorios y el precio del alquiler incluye, únicamente, la comunidad y, por ende, en muchos casos el agua. La luz e internet suelen ir aparte. La gran mayoría cuentan con aire acondicionado, un elemento ya indispensable en una vivienda en Córdoba. Las habitaciones suelen estar amuebladas con lo básico: una cama, un escritorio con su silla y un armario. Cabe resaltar que las ofertas de pisos compartidos no son un modelo utilizado solo por estudiantes, aunque sí pueden prevalecer sobre el resto. Hay que tener en cuenta que la dificultad de acceso a la vivienda está provocando un aumento de este modelo incluso entre personas que dejaron de estudiar hace tiempo y ahora están trabajando.

