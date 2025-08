José Villero Anuarbe culmina su tesis doctoral con 'cum laude' a los 80 años

José Villero Anuarbe, médico de vocación y formación, presentó su tesis doctoral en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba el pasado 10 de julio, obteniendo la calificación de cum laude. Lo extraordinario de este logro no radica únicamente en su excelencia académica, sino en haberlo alcanzado a sus 80 años de edad.

Tras más de cuatro décadas dedicadas al ejercicio de la ginecología en el hospital Reina Sofía de Córdoba, el mismo día de su jubilación decidió comenzar una nueva etapa académica: se matriculó en la carrera de Historia, motivado por una inquietud intelectual, la de conocer el pasado, una ilusión que le había acompañado toda su vida.

No lo dudó ni un segundo. La edad no podía ser impedimento ninguno y con 70 años ya estaba en las aulas de la UCO compartiendo con jóvenes de 18, una experiencia que lo rejuveneció. «Es sufrir una metamorfosis, cambias hasta la manera de vestir», admite entre risas y agrega que compartir con gente mucho menor es positivo también anímicamente, porque en sus conversaciones «no se escuchan enfermedades ni muertes y te vuelves más joven». Para él, «a nuestra edad solo nos puede mover la ilusión» pues la jubilación «puede ser una etapa muy dura».

Por eso José nunca tuvo dudas, ni cuando se matriculó en la carrera ni mientras preparaba la tesis, que le costó cinco años de trabajo, pero «en ningún momento sentí debidilidad porque me gustaba lo que hacía. No era una obligación ni un deber».

Su tesis doctoral

Así es como, durante los años de formación universitaria, descubrió en la Historia una auténtica pasión, que culminó con la elaboración de una tesis doctoral en la que logró integrar sus dos grandes intereses: la medicina y la historia de la monarquía hispánica. Bajo el título La Medicina en la Edad Moderna: los Austrias y el desorden endogámico, su trabajo analiza con rigor científico las consecuencias médicas de la endogamia en la dinastía de los Austrias, ofreciendo una visión multidisciplinar que aúna saber médico e histórico.

Este historiador, granadino de nacimiento pero que llegó a Córdoba como uno de los primeros médicos del Reina Sofía, habla con una pasión envidiable sobre su investigación. «Yo no veía claro que el fin de los Austria fuera con Carlos II por un problema de consanguinidad», explica. Para él, algo había pasado desapercibido en los libros de historia, en lo que nos contaron. «Saqué a relucir verdades que no eran tal, entre ellas que el problema no había sido de consanguinidad, sino una mala suerte continuada», afirma. La medicina lo ayudó a descubrir «lo que los historiadores no estaban viendo».

Y su historia no va a acabar aquí porque una vez que finalice el verano se pondrá manos a la obra con su siguiente investigación, que podría ser sobre Juana la Loca o sobre los Borbones, no lo tiene claro.

Sus hijas comparten «con profundo orgullo esta historia de esfuerzo, vocación y amor por el conocimiento, con la esperanza de que sirva de inspiración a quienes creen que nunca es tarde para aprender ni para comenzar nuevos caminos».