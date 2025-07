Seis puntos 'mágicos' que cambian la vida: "De no ser por el Braille no sería quien soy"

El sistema Braille de lectura y escritura para personas con discapacidad visual cumple este año su 200 aniversario. Ha supuesto una herramienta de empoderamiento para estas personas, que además garantiza el derecho a la educación, la cultura, la independencia y la igualdad de oportunidades. Alberto Bargiela, profesor de la ONCE en Córdoba, es testigo de esta realidad y de cómo este método ha supuesto un cambio de vida en la historia de 300 millones de personas, él incluido.

El Braille "es de nuestras señales de identidad como personas ciegas", afirma Alberto, que no duda en agregar que de no haber existido este sistema "no hubiera llegado a estar donde estoy, a ser lo que soy". Este profesor tuvo la suerte de llegar al colegio con 5 años sabiendo este sistema de lectura y escritura táctil gracias a su hermana mayor, también ciega. A partir de ahí "me ha acompañado toda la vida".

Carrera, diplomatura y maestría

Inicialmente aprendió a escribir con punzón, a mano, de derecha a izquierda. Con el tiempo pasó a escribir con una máquina Perkins con sus 6 puntos y gracias a todo ese conocimiento pudo hacer una carrera universitaria, una diplomatura y convertirse en maestro y ahora enseñar el Braille. Sin duda, una muestra de las barreras que pudo superar gracias a contar con una herramienta que iguala. Además, ahora puede ayudar a otros a hacerlo y en el último curso, entre otros alumnos, lo hizo con un alumno con sordoceguera, con toda la complejidad y dificultad que ello conlleva.

Sobre la vigencia de este sistema, que se diseñó hace 200 años, Alberto asegura que "a pesar de esa tecnología que tanto nos abruma hoy en día, sigue siendo no sólo vigente, sino incluso muy necesario". Hoy en día se usa la línea Braille, una especie de teclado que se une a un ordenador o a un móvil para leer aquello escrito en la pantalla.

Cuando llegan personas nuevas a la ONCE, una de las cosas a las que Alberto les anima es a aprender este sistema de códigos porque es "algo tremendamente útil en sus vidas", sobre todo en su día a día, para cosas tan habituales como anotaciones, medicamentos, señalética en ascensores y "para nuestra autonomía personal, sigue siendo fundamental que todas las personas ciegas sepamos un poquito de Braille". Por todo ello, el Grupo Social ONCE quiere que el sistema se convierta en Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Suscríbete para seguir leyendo