Las multas por incumplir las normas en la Feria de Córdoba alcanzarán los 3.000 euros

El borrador para la nueva ordenanza de la Feria de Córdoba contempla un régimen sancionador para las casetas que incumplan la normativa establecida. Estas multas, de caracter económico pero que pueden llegar a otras medidas de acuerdo a la gravedad del incumplimiento, prevén sanciones que irán desde los 50 hasta los 3.000 euros.

Según el documento, al que ha tenido acceso este periódico, las infracciones leves se castigarán con multa de 50 a 750 euros, mientras que las graves supondrán una sanción de entre 751 a 1.500 euros y las muy graves, de 1.501 a 3.000 euros más la pérdida de cualquier premio que haya sido otorgado durante la fiesta.

El borrador de la ordenanza considera incumplimientos leves no tener en un lugar visible la licencia, la autorización de aparcamiento de los vehículos, el incumplimiento relativo a la publicidad gráfica y publicidad explícita, el usar otro tipo de música distinto al autorizado (el Ayuntamiento quiere que suene "exclusivamente" música tradicional durante determinadas horas), el incumplimiento de la normativa de uso de la ciudad del feriante y el no depositar la basura en los lugares establecidos para ello.

Se considera incumplimiento grave la acumulación de dos leves o más o la falta de personación en el plazo de una hora para atender el requerimiento del personal de seguridad, además de otros comportamientos como la venta de alcohol a menores, las actividades que cosifiquen al hombre o a la mujer, no cumplir con los plazos de montaje y demsontaje y abrir o cerrar actividad fuera de horario, la falta de limitador de sonido o superar los decibelios permitidos, la venta de productos y bebidas no autorizadas, el deterioro del lugar asignado para la instalación, el mal aparcamiento en el recinto y la ciudad del feriante o el incumplimiento del cuidado de los animales.

Entre las sanciones muy graves está la acumulación de dos graves o reiteración además de desconsideraciones hacia la ciudadanía y personal funcionario en el ejercicio de su trabajo, la ocupación de espacios no autorizados, la falsedad documental, la venta de bebidas alcohólicas no autorizadas, vender artículos no permitidos conforme a la actividad autorizada, posibles accidentes por dejadez manifiesta en el mantenimiento de la caseta, traspasar, vender o alquilar parcelas a terceros, incumplir las tarifas del Día Infantil o las fechas de montaje y desmontaje e iniciar la actividad sin autorización.

También se podrán tomar otras medidas, como la suspensión de la actividad, la clausura de la instalación, la inmovilización del equipo de montura o vehículo de tracción animal o su expulsión del recinto y el decomiso de productos.