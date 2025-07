El Ayuntamiento fija en su ordenanza poner música tradicional a determinadas horas de la Feria de Córdoba

La música es uno de los elementos fundamentales en cualquier feria. Crea el ambiente festivo y su variedad, al menos en la Feria de Córdoba, permite que todo el mundo encuentre su espacio en las casetas. Sin embargo, una feria también es una fiesta tradicional y todo parece indicar que el Ayuntamiento de Córdoba quiere potenciar esa idea también mediante el hilo musical que se escucha año tras año en el recinto ferial de El Arenal. Por ello, el borrador de la nueva ordenanza de Feria sugiere que las casetas deberán emitir "exclusivamente" música tradicional andaluza durante determinadas horas.

El documento, que fue presentado este lunes a los colectivos involucrados en la organización de la fiesta, todavía en formato inicial, dedica un apartado a la música y el sonido en las casetas. Según el texto, entre la hora de inicio de la Feria (las 12.00 horas) y una hora que todavía no está determinada, "la caseta deberá emitir exclusivamente música de ambiente tradicional andaluz", lo que incluye el flamenco en sus diversas formas (sevillanas, bulerías, fandangos, alegrías), la rumba flamenca y "otras expresiones musicales de raíz folclórica andaluza".

Aunque el horario no está especificado aún, fuera de él la caseta sí podrá incorporar otros estilos musicales, pero queda prohibida, durante todo el horario de funcionamiento de la Feria, la emisión de música "que contenga letras ofensivas, sexistas, violentas o contrarias a los valores constitucionales y los principios de igualdad y no discriminación". Además, siempre debe respetarse el límite sonoro establecido por la ordenanza (menos de 105 decibelios), y que la música no contribuya "a alterar el orden público ni se perturbe la convivencia y se mantenga el espíritu festivo y respetuoso con las tradiciones locales".

En la Feria de Córdoba reina el flamenco en todas sus variantes, pero también lo hace, y con mucha fuerza, el reguetón y otros ritmos latinos, como puede ser el merengue, o el pop español de los 2000, todos géneros alejados de la música tradicional andaluza y que se escuchan desde muy tempranas horas en las casetas, sobre todo las dedicadas al ocio y fuera de la restauración.

Asimismo, el Ayuntamiento plantea la idea de contar con un mismo "hilo musical municipal" para la zona de las atracciones, siendo de obligado cumplimiento que los feriantes se conecten a dicho sistema, que incluye también las actividades como las tómbolas, en las que suele haber publicidad por megafonía.

Prohibida la publicidad con invitaciones

El texto dedica también unas líneas a la publicidad, prohibiendo la difusión de marcas, empresas, listado de precios, photocall, así como "cualquier tipo de reparto publicitario para la promoción de las caseta, sea cual sea su formato y medio empleado, especialmente el que se hace empleando personas en las calles de la Feria", entre ellos el reparto de tickets o tarjetas de invitación a la caseta.

Además, "no se admitirá el uso de imágenes que cosifiquen el cuerpo de la mujer o el hombre, lo denigren o usen como reclamo publicitario, ni las fiestas, espectáculos, exhibiciones, o supuestos pases de modelos en las casetas, que persigan el mismo fin".