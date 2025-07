Del juego a la élite: la historia del cordobés Toni Aguilar, el mejor adiestrador de perros de España

«Yo adiestro a personas, no a animales» y «los perros entrenan para jugar» son prácticamente las dos primeras frases que pronuncia Toni Aguilar durante la conversación. Con ellas, derriba de un plumazo y sin inmutarse dos de los grandes mitos de su mundillo. Hace menos de un mes, este cordobés participó, junto a su inseparable Zizou —un border collie de ocho años—, en su cuarto Campeonato del Mundo de Obediencia Canina. Toni pasea sereno por el nuevo terreno que han adquirido para Adecan, su centro de adiestramiento, mientras observa con una sonrisa discreta a su fiel compañero, que reacciona casi robóticamente a cada una de sus órdenes.

Militar de profesión y considerado por muchos el mejor adiestrador de perros de España, curiosamente nunca tuvo uno en su infancia. «Mis padres no querían», explica. Sin embargo, recuerda pasar muchas tardes con el mastín de su primo Kiko. No fue hasta la adolesccencia, y por insistencia precisamente de su primo, cuando tuvo su primer perro. «Tenía uno que le daba pena adiestrar —así se hacían las cosas antes—, así que me lo dio a mí», cuenta. Con Bubba, Toni desarrolló un vínculo muy fuerte y descubrió en él «el mejor perro del mundo». Fue también entonces cuando empezó a dar sus primeros pasos en el mundo del adiestramiento. Aunque, con el tiempo y lo aprendido, confiesa entre risas que «no tenía ni idea de cómo hacerlo. Realmente, se educó solo».

Toni Aguilar juega con Zizou. / Ramón Azañón

Después llegó un beagle con el que «desencadené mi formación continua», la cual, asegura, «sigue a día de hoy. Necesito leer y escuchar a diario sobre psicología y comportamiento», matiza. Comenzó centrándose en la motivación del animal y en técnicas de adiestramiento, hasta sumergirse de lleno en lo que se ha convertido en su auténtica pasión. Hoy, incluso analiza cómo la microbiota afecta al comportamiento canino.

Inicios en la competición

Esta inmersión le llevó a conocer a Jesús Martín, una referencia en este tipo de certámenes, quien lo introdujo en la competición con un perro de agua. «Tuve que dejarlo debido a las lesiones», lamenta. Aquella experiencia le «enganchó», aunque reconoce que «nunca» pensó que se iba a dedicar a esto. A partir de entonces, asegura que «se desbloqueó algo en mi cabeza y decidí buscar a Zizou», quien desde entonces se ha convertido en su inseparable compañero. Juntos han participado ya en cuatro campeonatos del mundo. El tiempo de competición de un perro en estos certámenes —donde se evalúa con precisión la distancia con el guía, la capacidad de concentración y de reacción— es limitado. De hecho, Toni cree que a Zizou no le quedan «más de dos años de carrera», por lo que ya prepara su relevo: Leo, con el que ya «juega» en sus instalaciones.

Durante la conversación, el adiestrador insiste en que la clave es que «el perro crea que está jugando y sea feliz», algo que, admite, «ha cambiado en los últimos años» pero que aún tiene margen de mejora. Preparar a un animal para competir al más alto nivel puede llevar años, y aun así «la formación es continua». En ese proceso «hay que prepararlos para evitar lesiones». Además, no todas las razas sirven: «En unas disciplinas prima más la inteligencia, en otras la fuerza...», señala.

Tras su última prueba, Toni está satisfecho, a pesar de que «no ha sido nuestro mejor resultado». Aunque destaca que «los problemas que teníamos no han aparecido en las pruebas; luego, el jurado o las circunstancias no han sido favorables. Pero hemos disfrutado mucho los dos, que es lo importante», resume con orgullo.

Toni Aguilar y Zizou en las instalaciones de Adecan. / Ramón Azañón

Un sector auge

El adiestramiento canino está en auge en España. Así lo asegura Toni: «Cada vez más gente se preocupa por la alimentación y la formación de su perro». En este último aspecto, afirma que algunos programas de televisión «han hecho mucho bien, pero también mucho daño». «Hay mucho cuñado que se piensa que por haber tenido un perro ya sabe de adiestramiento. Yo tengo un coche y no por eso sé de mecánica», ironiza.

En mis perros confío un 99,99%, pero no olvidemos que son animales

Toni aprovecha para desmontar algunos mitos. Aclara que en el adiestramiento no tienen cabida ni los gritos ni las agresiones: «Mi perro hace las cosas contento, y cuando lo llamo para entrenar viene feliz». Aunque, puntualiza, hay casos concretos en los que «sí es necesario corregir ciertas conductas», como cuando «muerde o ataca a una persona». «Si tengo que dar una corrección, la doy», afirma, y remata: «En mis perros confío un 99,99%, pero no olvidemos que son animales».

Otra de las claves es «no ser pesado». «No estoy todo el día pidiéndole cosas, le dejo ser un perro», dice, mientras señala a Zizou, que en ese momento está tumbado bajo un árbol.

También aclara que la genética y los primeros meses de vida son determinantes para el adiestramiento. Además, insiste en la importancia de «establecer unos códigos con el animal y marcar qué cosas no se pueden dejar pasar». A esto se suma «una buena gestión de la correa durante el paseo». «Con esto, se solucionan la mayoría de problemas de conducta», resume.

Tras más de quince años vinculado a este mundo, a Toni le brillan los ojos al resumir que ha aprendido de los perros «la importancia de la lealtad. Deberíamos aprender de ello».

Suscríbete para seguir leyendo