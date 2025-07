Un 40% de niños en Córdoba son atendidos por médicos de familia por la crisis de pediatras

Un 43% de niños de 0 a 13 años en Andalucía y un 41% de este grupo de población en Córdoba no tiene asignado un pediatra en atención primaria, por lo que son asistidos por un médico de familia por el déficit que desde hace años existe en bolsa de trabajo en Andalucía y en España para poder contratar a estos especialistas. Los datos vienen recogidos en un estudio de 2024 de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap) y la explicación, según el Sindicato Médico Andaluz (SMA), está en el progresivo desinterés en los últimos años por parte de los pediatras en ocupar las plazas ofertadas por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para ejercer en atención primaria, prefiriendo la opción de trabajar en hospitales públicos y privados o fuera de la región.

La situación de Córdoba, señala esta asociación de pediatría, no es la peor de Andalucía, pues en Huelva el porcentaje de menores que no es atendido por un pediatra alcanza el 88%; dato que en Almería es del 67%; en Cádiz (59%) y Jaén (53%). Solo Málaga, con un 30% de niños no atendidos habitualmente por pediatras, y Granada y Sevilla (27%), se encuentran en una situación más favorable que Córdoba, añade AndAPap.

Mínima adjudicación de contratos

Este menor interés de los pediatras por trabajar en atención primaria se pudo comprobar esta semana pasada en el acto único celebrado por el SAS para adjudicar plazas a los médicos internos residentes (MIR) que acaban de terminar la especialidad. En ese acto, solo 11 de los facultativos que acaban de concluir Pediatría se presentaron para tratar de ocupar alguna de las 187 plazas ofertadas para esta especialidad (8 de ellas para Córdoba), siendo adjudicadas al final solo 7 de las mismas en la región, un 3,7% del total. De esos 7 únicos contratos de pediatras de atención primaria formalizados en Andalucía, 3 son para Córdoba, para Posadas, Cabra y Montoro-Villa del Río.

Acceso al centro de salud Poniente en Córdoba, afectado por la reorganización del SAS en pediatría. / Noemí­ Caballero

Fuentes del Sindicato Médico explican que el bajo porcentaje de pediatras que opta por ejercer en centros de salud se debe a que el SAS «no oferta contratos con condiciones atractivas». Estas fuentes del SMA indican que a algunos médicos que acaban de terminar la residencia en Pediatría en Andalucía les han ofrecido contratos de dos años en regiones como Castilla La Mancha, a diferencia de los empleos de menor duración y estabilidad en la región andaluza.

Respuesta de la Junta

Como el déficit de pediatras en bolsa de trabajo existe desde hace años, hay centros de salud y consultorios locales de Córdoba, sobre todo de los pueblos, que llevan mucho tiempo sin pediatra, aunque la Junta asegura que la atención está garantizada siempre por un médico de familia cuando no exista la opción de contratar a un pediatra. En esta línea, la Delegación de Salud recalca que en la provincia hay 106 centros de salud y consultorios, de 142 existentes, con consultas de pediatría y que el cupo medio es de 809,4 pacientes por médico, atendiendo la sanidad pública a más de 85.000 niños.

Ejemplos de la falta de pediatras

El Sindicato Médico pone algunos ejemplos de falta de pediatras en centros de atención primaria de Córdoba, sin contar que están previstas varias jubilaciones. Asegura que en el centro de salud Aeropuerto llevan dos años con un pediatra menos; en Levante Norte también ahora hay 3 pediatras, frente a los 4 que había; el cupo de pacientes que había en El Higuerón se repartió entre Villarrubia y Azahara, mientras que en el centro de salud Guadalquivir había 3 cupos y ahora solo dos. Respecto al Distrito Guadalquivir, este sindicato expone que un 30% de las consultas de pediatría las asumen médicos de familia, aunque la situación más deficitaria se encuentra en las Áreas Sanitaria Norte y Sur, precisa el SMA.

En un elevado número de centros de salud del norte y sur de la provincia hay médicos de familia realizando funciones de pediatría, destaca este sindicato, existiendo situaciones como la de Cabra, en la que una pediatra pasa consulta unos días en esta localidad y otros en el hospital Reina Sofía o lo que ocurre en el centro de salud Lucena II, en el que una plaza lleva sin cubrir dos años desde que se trasladó el pediatra que la ocupaba.

Consultas de pediatría en un centro de salud de Córdoba. / Francisco González

Reorganización de la pediatría

El Servicio Andaluz de Salud puso en marcha el pasado 1 de julio un plan de reorganización de los equipos de pediatría en atención primaria con el objetivo de mejorar la calidad asistencial y optimizar los recursos profesionales y tecnológicos en beneficio de los menores y de sus familias. La medida se está aplicando en Sevilla, Córdoba y Jerez, y consiste, precisa el SAS, en pasar de centros de salud con uno a tres pediatras a centros de salud con muchos más pediatras dentro de una misma ciudad, para contar con equipos más amplios y cohesionados. Según Salud, la reagrupación se ha acordado por la escasez de especialistas en pediatría en todo el país, una situación agravada por jubilaciones, dificultades para la cobertura de ausencias y sobrecarga asistencial.

Esta reestructuración en Córdoba está suponiendo que desde el 1 de julio el centro de salud Poniente de la capital se ha quedado sin pediatras, cuando siempre ha contando con tres, habiéndose incorporado dichos profesionales al centro de salud Aeropuerto, que dispone de los dos pediatras que ya tenía más los tres de Poniente, 5 en total. Las enfermeras pediátricas de Poniente también se han trasladado al centro de salud Aeropuerto. De momento, la Junta asegura que no tiene prevista más que esta sola reorganización pediátrica en la provincia.

Esta medida, según el Sindicato Médico, habrá que ver cómo funciona, pero de momento, sostiene que ya ha causado que haya padres con hijos que pertenecían al centro de salud de Poniente que han pedido el cambio de médico de familia a Aeropuerto para estar junto a sus hijos en un mismo centro, mientras que otras familias de Poniente están pidiendo el traslado al centro Castilla del Pino porque viven más cerca de Arroyo del Moro que de la avenida del Aeropuerto.

