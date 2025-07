La ciudad transita la canícula como el tuareg el desierto. Quizá con menos camellos, eso sí. El sol del mediodía estará en su máxima altura sobre el horizonte al menos hasta el 11 de agosto, cuando muchos cordobeses habrán colgado por fin en el escaparate de sus negocios el cartel de cerrado por vacaciones. El Pleno de la ciudad empezó a poner el anuncio estival este jueves, cuando celebró su última sesión, y terminará de colocarlo en unos días cuando la junta de gobierno local se reúna por última vez hasta después de las vacaciones. Entonces, los concejales saldrán de Capitulares como búfalos en estampida, entiéndanme el símil, y lo harán hasta septiembre cuando, como dice el decano Jesús Cabrera, Crónica política de la semana en Córdoba: La cosa está que arde al inicio del curso escolar, un acontecimiento que es aconsejable sortear a nivel periodístico.

La semana ha estado marcada por el incendio en la zona del Castillo de la Albaida, que ha arrasado 84 hectáreas de ecosistema mediterráneo y ha puesto en valor lo que significa contar con un Plan Infoca bien engrasado. También ha señalado la urgencia de que el medio centenar de urbanizaciones que tenemos en zonas de riesgo de incendio deben disponer de planes de autoprotección.

A falta de conocer las causas del fuego, el alcalde, José María Bellido, avanzó que se trabajará en la actualización del Plan Local de Emergencias y que este documento esencial para actuar ante siniestros de esta magnitud incluirá una ordenanza específica para las viviendas ubicadas en la Sierra de Córdoba, nuestra periferia verde. Casi 27.000 personas viven ahí, por lo que no parece una cuestión baladí echarle un rato a protegerlos. La oposición ha exigido que se dote de medios suficientes a los Bomberos (incluida la construcción del nuevo parque) y que se hagan trabajos de limpieza de cunetas y desbroce del monte para evitar el fuego que este verano nos ha sorprendido ya en otras ocasiones: la del vertedero del Lobatón (que obligó a suspender hasta la recogida nocturna de basura) y la del asentamiento chabolista. En este caso, el suceso ha dado pie al impulso de un plan de prevención de incendios promovido por la Delegación de Eva Contador en los 17 núcleos de chabolas que hay en la ciudad (de momento, Servicios Sociales ya ha inspeccionado dos de estos asentamientos con agentes de Policía Local, Bomberos y su equipo de calle).

También está la cosa que arde en las barriadas periféricas a cuenta de los incidentes ocurridos en las ferias de Villarrubia, la barriada del Ángel y Santa Cruz (donde la cosa fue a más porque se fue la luz no solo en el recinto ferial, sino en todo el pueblo). La oposición recita, desde el inicio del mandato, el mantra de que el equipo de gobierno tiene abandonada la periferia (dicen, por ejemplo, que el alcalde no ha visitado Santa Cruz ni Villarrubia en estos años) y estos contratiempos eléctricos, atribuibles en principio a Endesa, son vistos como «un ejemplo más de la desidia» del PP hacia estas barriadas. Será cuestión de que Bellido se haga una tournée por El Higuerón, Alcolea y demás si no quiere que se propagan las llamas de estos conatos. De momento, como obras son amores, parece que tras más de siete años en barbecho, se va a reactivar el proyecto de mejora de la Cañada Real Soriana, en Villarrubia, que es una de sus principales demandas.

En el apartado urbanístico, esta semana hemos visto llorar «de alegría» a otros vecinos: los de la parcelación de El Alamillo, que después de 20 años de gestiones y burocracia (Gardel, chúpate esa) han logrado por fin su regularización. Una aguja en un pajar, ya que del centenar de parcelaciones que hay en Córdoba (40.000 cordobeses viven o perolean en estos núcleos) solo dos son ya regulares: la citada parcelación de El Alamillo y Cuevas del Altázar.

También quiere regularizar, pero a los placeros, el delegado de Mercados, Julián Urbano, porque la mayoría está en precario. Además, se compromete a sacar a concurso algunos puestos vacantes como ya hizo en la Corredera, y a hacer una reforma estructural de esa plaza de abastos, que tiene problemas de humedades y filtraciones. Por último, apuntar que el TSJA ha tumbado la mesa de negociación de los funcionarios municipales; que el Imdeco estudiará si es viable recuperar la piscina del Camping; que hemos batido récord de viajeros hasta junio, y que la Policía Local ha multado a 72 conductores de patinetes por circular mal. Ya saben vayan preparando el cartelito.

