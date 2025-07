«Una vida tranquila» para llegar a los 100 años

Isabel pasa el rato leyendo. Lee muchos libros, de todo tipo y todo el tiempo. El último que ha leído es Por si un día volvemos, de María Dueñas. Tiene una «mente prodigiosa» y recuerda con precisión muchas cosas, sobre todo las que más han marcado su vida, que no ha sido corta, porque Isabel cumplió 101 años el pasado diciembre. Es una cordobesa centenaria que disfruta también de tejer, aunque su actividad favorita siempre han sido los libros y viajar.

Se quedó viuda de manera repentina y con apenas 36 años, un momento amargo que definitivamente marcó para siempre su vida y lo que sería su futuro. Volver a casa de sus padres, empezar de nuevo y buscarse la vida sola. Aunque trabajó por mucho tiempo como auxiliar administrativo en la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes, hasta que desapareció, tras la muerte de su marido tuvo que trabajar en una pastelería y luego en una tienda de electrodomésticos, donde se jubiló. Sus antiguos jefes todavía la visitan y le llevan regalos.

No tuvo hijos y ya solo le queda un hermano vivo, pero Isabel tiene «una colección de sobrinos», unos 15, muchos de ellos en Barcelona, y numerosos sobrinos nietos y bisnietos que, siempre que pueden, la visitan en la residencia donde vive desde hace siete años, Los Dolores. «Le pido todos los días a San Rafael que no me abandonen», dice.

Isabel Rodríguez posa con sus sobrinas Charo y Eva. / Manuel Murillo

A pesar de haber vivido la guerra y la posguerra, y que recuerda los tiempos duros que dejó, es consciente de las dificultades de la vida actual y su consejo a los más jóvenes, a los que ve «más preparados» es «luchar para poder sobrevivir». Sus sobrinas Eva y Charo Rodríguez destacan de ella su positividad, su memoria y habilidades que aún mantiene, tanto así que en la residencia muchas veces hace de profesora. «Es una mujer desperdiciada de su época, hubiera sido una supermujer en condiciones de igualdad», destacan.

La historia de Soledad

Soledad llegó a Córdoba desde un pueblo de Almería siendo muy joven, cuando se casó, y aquí echó raíces. Su vida no fue, ni mucho menos, fácil. Con cinco hermanos, su madre murió muy joven, otra gran parte de su familia migró a Cataluña, como muchos andaluces hicieron en aquella época, y su padre estuvo trabajando en la minería de carbón en Lérida. Todo eso hizo que ella empezara a trabajar desde muy muy joven, limpiando y sirviendo en casas de familia y, tras ello, dedicó su vida a trabajar en una fábrica textil.

Soledad Quiles junto a su sobrina y cuidadora, Trinidad García. / Víctor Castro

Su marido, un cordobés muy apegado a su tierra, la dejó viuda con 75 años, pero ella no volvió a Almería, porque en Córdoba ya estaba su hogar, sus sobrinos, que son también las que se encargan de cuidarla, sobre todo su sobrina Trinidad García, porque tampoco tuvo hijos. En mayo cumplió 100 años y todavía vive sola en casa, tranquila. Hasta hace muy poco hacía crochet y le gustaba cocinar, siendo su especialidad los canelones. Dice sentirse bien «de la tensión, de la circulación y de la cabeza estoy muy bien», que es «de lo más importante».

¿Cómo se llega a los 100 años?

Parece que la clave para la longevidad no la tiene nadie. Parece también, a veces, que fuera algo genético, algo que viene en las entrañas de la persona. Pero ellas, Isabel y Soledad, coinciden en que estar tranquilas y saludables, comer de todo, no fumar y no beber probablemente haya contribuido a esa longevidad. Aunque también, y quizás lo más importante, sea intentar ser feliz a pesar de lo dura que pueda ser la vida a veces, y seguir adelante aunque la cuesta se antoje muy empinada. Isabel lanza un consejo a la juventud, sobre todo a las mujeres: ser independientes, y Soledad la secunda con un no menos importante: y cuidarse mucho. Para ellas, se resume en eso.

Estas dos cordobesas han formado parte del programa Cordobeses Centenarios que el Ayuntamiento de Córdoba a través de la Delegación de Mayores puso en marcha hace unos años para homenajear a los que cumplen 100 años o más de vida. Desde que empezó este programa en el último semestre de 2022, 16 cordobeses centenarios han disfrutado de una fiesta de cumpleaños en compañía de sus familiares y de algunos representantes del Consistorio en sus casas, sus residencias o el propio Ayuntamiento. Porque llegar a un siglo de vida o más es un evento cada vez menos usual y merece un reconocimiento.

Suscríbete para seguir leyendo