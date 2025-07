Así opera el Infoca en Córdoba: Una 'danza' para la música del fuego

El fuego baila, se contornea, asciende y gira. Crece, se alimenta, avanza, devora aire y tierra. Brilla, alumbra, da calor y ha permitido al Hombre evolucionar y conquistar el mundo. Era un privilegio de los dioses hasta que Prometeo se lo regaló a la Humanidad; bien que le hicieron pagar por ello. Tiene algo seductor y sería hermoso si no fuera tan destructivo.

Por eso hay quien dedica su trabajo a combatirlo. En Córdoba, casi 600 personas que forman parte del dispositivo del Infoca, preparado para actuar en cualquier momento, de día o de noche. Para que sean efectivos, tienen que trabajar de forma coordinada, sometidos a una coreografía ensayada una y mil veces, hasta que todo funciona como un perfecto engranaje. «Nosotros somos como el director de una orquesta», refiere Carlos Revilla, subdirector del centro operativo del Infoca en Córdoba. Los demás —técnicos, bomberos, ingenieros, pilotos...— son los músicos que interpretan su partitura: «Tenemos que saber en todo momento lo que hace cada uno».

Un helicóptero Puma descarga agua en un ejercicio en el centro operativo de Los Villares. / Víctor Castro

Todo está medido y cuenta con protocolos rigurosos. Al fuego no se le combate con improvisación, sino con coordinación. Para el director del dispositivo, Eduardo Dueñas, «este trabajo es peligroso, por eso está todo muy ensayado, para que cuando los operarios lleguen al fuego sepan lo que tienen que hacer sin pensar. Pero no somos héroes, todos queremos volver a nuestras casas».

El movimiento empieza cuando el centro operativo recibe el aviso de un incendio. Si el fuego está cerca y en una zona accesible, tal vez un retén pueda llegar en camión, pero es habitual hacerlo en helicóptero. Hasta para subirse en el aparato es necesario seguir unas normas, «siempre por delante para evitar el rotor, que es lo más peligroso», indica el piloto chileno Julio Pastor. Habitualmente, los retenes del Infoca están formados por siete personas (seis bomberos y un jefe de equipo que suele ser ingeniero forestal), aunque un helicóptero medio como un Puma puede llevar hasta 13 con sus equipos. Cuando el Infoca llega hasta un incendio, lo primero es evaluar la situación y trazar un plan, lo que se realiza casi de inmediato. Después, buscar una zona de evacuación segura por si hay problemas. Y entonces comienza el combate.

Dueñas señala que «nosotros establecemos estrategias, damos las pinceladas. Los que se meten en el incendio emplean las tácticas, el cómo atacar y qué medios utilizar, usando el argot de la guerra».

A pie y «a pulmón»

Los retenes nunca se enfrentan a llamas con más de un metro y medio de altura, es demasiado peligroso. Tienen que esperar a que intervengan las bombas o los medios aéreos, hasta que llega el turno de los medios terrestres. Estos bomberos no apagan el incendio con agua, ya que se introducen en sitios remotos a los que es difícil hacer llegar las mangueras. En su lugar, usan motosierras y otras herramientas manuales para negarle el alimento al fuego. Y lo consiguen.

Agentes del Infoca realizan maniobras en Los Villares. / Víctor Castro

Hay otra técnica más espectacular pero no siempre viable: apagar el fuego con más fuego, aunque parezca una contradicción. Según Dueñas, esto puede hacerse en determinados casos (no se pudo emplear el método en el incendio del pasado martes por la cercanía de viviendas). Explica así la técnica del contrafuego: «La energía de la vegetación se libera con el fuego, que necesita mucho oxígeno y se baja aire para ir quemándolo. Nosotros nos adelantamos, un fuego atrae al otro y cuando se juntan se acaba el combustible, ya no queda vegetación».

Estos especialistas trabajan en condiciones infernales y llegan a sitios impensables. Nunca pueden estar más de ocho horas en un incendio, con pausas predeterminadas para hidratarse y alimentarse. Si el aviso llega al final de un turno, la jornada puede alargarse hasta las 12 o 14 horas. El líder de uno de los equipos, Francisco Antonio García, indica que por eso «la preparación física es básica, porque a cualquier le puede dar un chungo. Por eso los protocolos están para cumplirlos». Gracias a ellos cuando la música cesa han vencido al fuego.

