La capital registra los mayores incendios forestales de la provincia

La amplitud de la Sierra de Córdoba y el hecho de que esté salpicada de pequeños núcleos poblacionales convierten a esta zona de la provincia en una de las que más incendios forestales registra. En cuanto al tamaño de dichos incendios, lo cierto es que no hay un baremo que determine qué es un gran fuego y qué no lo es. Por ejemplo, el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) cuenta con un apartado en su página web donde analiza los denominados «incendios singulares», aquellos, dice el propio servicio, «que por su complejidad, dimensiones, excepcional comportamiento o afección y efectos sobre la población y el paisaje sean objeto de estudio específico». En esta lista, no aparece ningún suceso registrado en Córdoba.

Si se habla de grandes incendios en Córdoba, la peor parte se la lleva la capital, pero de forma compartida con Obejo. La razón, que los fuegos que en los últimos años han quemado mayor número de hectáreas se localizan en el entorno de la base militar de Cerro Muriano, que se localiza en ambos términos municipales.

Imagen del incendio que se originó este martes en las faldas de la Sierra, cerca del Castillo de la Albaida. / Manuel Murillo

Sin ir más lejos, el mayor incendio forestal del año pasado fue el que se localizó en la base del Muriano en el mes de julio. Aquel suceso arrasó 543 hectáreas de matorral y arboleda solo fuera de las instalaciones militares, donde el Infoca sí puede intervenir. En el interior de la base, los medios terrestres e incluso los aéreos, por muy cerca que estén, tienen prohibida la entrada. En total, según las estimaciones del Infoca, en ese incendio se quemaron unas 1.500 hectáreas de terreno forestal que no computan en las estadísticas oficiales. El año pasado fue un ejercicio especialmente malo en este sentido, porque incluso dejando fuera el dato de hectáreas que ardieron dentro de la base, en 2024 se duplicó la media de la superficie quemada de los 23 años anteriores. Es más, el 97% de la superficie quemada en toda la provincia durante la época de prohibiciones de fuego tuvo su origen en el fuego del Muriano.

Muriano, 2007

Pero el mayor incendio en la zona no fue el del año pasado, sino que se registró hace ya 18 años, en 2007. En julio de ese año, se quemaron más de 4.000 hectáreas en la misma zona, con el origen del fuego registrado en el campo de tiro de la base. En su extinción, para la que se trabajó durante varios días, intervinieron casi 600 efectivos de distintos cuerpos y se quemó, principalmente, encinar, pinar y matorral.

Incendio en el Muriano, en julio de 2007. / Luis Colmenero (Efe)

Este último incendio ha sido el de mayores dimensiones de las dos últimas décadas, mientras que en la etapa más reciente ha habido otros de relevancia, sin llegar a los datos del de 2007. En julio de 2022 el fuego más virulento fue el que se inició en Belalcázar. Aunque el dato de hectáreas calcinadas no se acerque al del Muriano, lo más llamativo es que tanto el incendio de 2022 como otro registrado en 2021 arrasaron con 317 de las 544 hectáreas de la zona afectada, el Monte Malagón. La Junta destinó más de 600.000 euros para recuperar la superficie forestal afectada.

Un año antes, en 2021, uno de los mayores incendios registrados en la provincia fue el de Alcaracejos. Allí ardieron 600 hectáreas en el Puerto del Calatraveño por la fricción de ramas de eucaliptos con los conductores desnudos del tendido eléctrico. Ese mismo año, en agosto, se quemaron más de 200 hectáreas en el paraje de Arroyo Salinas, al norte de Cabra, y también destacó el incendio registrado en Villaharta. Allí se quemaron más de 100 hectáreas y lo llamativo del fuego es que se quedó a muy poca distancia de varias viviendas.

